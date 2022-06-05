McDonald's Türkiye'nin son zamanlarda sokak röportajlarında popüler olan 'telefonunu çıkar' ifadelerine atıfta bulunan 'Dayısavar' isimli bir video yayınladığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan videonun kısa bir süre sonra kaldırıldığı aktarıldı.

Hepimizin bildiği tüm Türkiye, son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ile mücadele ediyor. Bu nedenle de birçok farklı alanda yaşanan fiyat artışları, yaşam pahalılığını artırarak vatandaşı zor duruma sokuyor.

Bilindiği üzere YouTube gibi birçok farklı mecradan içerik üreticileri, sokaklarda gezinerek vatandaşlarla ülke durumu ile ilgili röportaj yapıyor. Bu röportajlardaki bazı ifadeler de sosyal medyada viral olabiliyor. Şimdi ise dev fast food zinciri McDonalds’ın bu röportajlarda gündem olan bir ifadeyle ilgili bir paylaşım yapıp kaldırdığı iddia edildi.

‘Dayısavar’ isimli bir video paylaşıldı

McDonald's’ın, sokak röportajlarında ekonomik zorluklar ile ilgili konuşan gençlere ‘telefonunu çıkar’ ifadeleri ile yaklaşan kişilere atıfta bulunan bir video yayınladığı ortaya atıldı. Dayısever’ ismiyle yayınlandığı belirtilen videonun yayınlandıktan kısa bir süre sonra kaldırıldığı aktarıldı. Şu anda da McDonald's Türkiye'nin hiçbir platformda böyle bir videosu bulunmuyor. Üstelik videoda bahsi geçen kampanyayla ilgili de paylaşımlar tamamen kaldırılmış.

Sosyal medyada gündem olan video, birçok hesap tarafından paylaşılmaya başlandı. Videoda ‘telefonunu çıkar’ diyen kişilerin yer alması dikkat çekerken McDonalds’ın “Dayılar istedi, biz de gençler için çıkardık” ifadelerini kullandığı görüldü. Bunun ardından da McDonalds Türkiye Instagram hesabına girildiğinde, ‘Dayısavar’ ismine sahip olan öne çıkan hikâyeye tıklanabileceği ve telefonun arka planının eski telefon şablonları ile değiştirilebileceği aktarıldı.

Bahsi geçen videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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