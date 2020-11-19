MEB, Yüz Yüze Eğitime İlişkin Genelgeyi 81 İle Gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden ara verilen yüz yüze eğitimle ilgili genelgeyi 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Bu kapsamda okullar 4 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitime devam edecek. Süreç boyunca sınav yapılmayacak.

Geçtiğimiz gün koronavirüs pandemisi için alınan yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, getirilen kısıtlamalar arasında kademeli olarak yüz yüz eğitime başlayan okulların yeniden uzaktan eğitime döndüğünü duyurmuştu. Bu duyurunun ardındansa dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yazılı bir açıklama gelmişti. Okulların 20 Kasım 2020’den 4 Ocak 2021’e kadar tamamen uzaktan olacak şekilde yapılacağını söyleyen Selçuk, bu süreçte hiçbir sınavın da yapılmayacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün ise 81 ile “Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” konusunda genelge gönderdi. Genelgeye göre dün yapılan açıklamadaki gibi hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıya göre süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders yapamayan öğretmenlerin yerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Öğretmenler haftada bir gün okula gelecek

Uzaktan eğitim sürecinin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesi için okul yönetimleri tarafından belirlenecek zümre öğretmenleri ve rehberlik servisindeki görevli öğretmenler, gerekli planlamalar yapıldıktan sonra haftada en az 1 gün okula giderek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecek.

Sınavlar 4 Ocak’a kadar iptal

Yayımlanan genelgeye göre öğrencileri en çok ilgilendiren konulardan biriyse sınavlar oldu. Yapılan açıklamaya göre 4 Ocak’a kadar uzaktan veya yüz yüze olacak şekilde hiçbir sınav yapılmayacak. 4 Ocak’tan sonra salgının gidişatına göre yeni bir değerlendirme yapılacak ve buna göre kararlar alınacak.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kursları da 4 Ocak 2021’e kadar ara verecek ve bu süreçte pansiyonlarda barınma hizmeti verilmeyecek. Bununla birlikte dün yayınladığımız Ziya Selçuk’un açıklamaları haberinde bazı öğrencilerin sınav olduğu konusunda yorumlar almıştık. Bakanlıktan şu an için bu noktada bir açıklama yapılmış değil. En doğru açıklamanın ilerleyen günlerce okul yönetimi ve öğretmenler tarafından sağlanacağını söyleyebiliriz.