İnternet üzerinden dosya indirirken karşımıza çıkan en popüler platformlardan biri MediaFire’dır. MediaFire, bu kadar popüler olmasına rağmen pek çok kullanıcı bu platforma güvenmiyor. Peki, MediaFire’dan dosya indirmek güvenli mi? MediaFire nedir sorusu üzerinden aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıralım.

İnternet üzerinden bir film, dizi, yazılım ya da oyun indirmek istediğiniz zaman kaynak ne olursa olsun sizi büyük ihtimalle bir MediaFire bağlantısına yönlendirir. Kaynağa pek güvenmediğiniz durumlarda bir de bu bağlantı üzerinden reklamlarla karşılaştığınız zaman biraz endişe duyarsınız çünkü MediaFire bağlantıları pek çok kullanıcıya göre tıkladıkları anda virüs bulaştıracak gibi görünüyor.

Bu kadar popüler bir dosya indirme platformunun bu kadar şüpheli görünüyor olması gerçekten şaşırtıcı. Üstelik MediaFire oldukça uzun yıllardır hizmet veren bir platform. Peki, buradan dosya indirmek güvenli mi? Gelin MediaFire nedir biraz daha yakından görelim ve herkeste şüphe uyandıran bu platformdan dosya indirmenin ne kadar güvenli olduğuna dair bazı önemli detaylar görelim.

MediaFire nedir?

MediaFire, 2012 yılından beri hizmet veren bir bulut depolama hizmetidir ama yalnızca bulut depolama hizmeti olarak kullanılmaz; buraya yüklediğiniz dosyaları aynı zamanda kolayca paylaşabilirsiniz. Yani MediaFire için bir dosya yükleme, yedekleme, paylaşma ve indirme platformu demek daha doğru olacaktır.

Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz MediaFire, kullanıcılarına ücretsiz olarak 10 GB bulut depolama alanı sunuyor. Sınırsız bant genişliği ile indirme imkanı sunan MediaFire’daki dosyalarınızı kalıcı ya da geçici bağlantılarla paylaşabilir, aynı anda birden fazla yükleme yapabilir ve tüm bu dosyaları kolayca düzenleyebilirsiniz.

MediaFire’dan dosya indirmek güvenli mi?

Evet, uzun yıllardır başarıyla hizmet veren MediaFire’dan dosya indirmek güvenlidir. Bunu kesin bir şekilde söylemek mümkün. Çünkü MediaFire, bir bulut virüs koruma sistemine sahip. Bu sistem, platforma yüklenen tüm dosyaları tek tek tarıyor ve içinde virüs ya da kötü amaçlı yazılım olanları tespit ederek paylaşılmasını engelliyor.

Bu noktada bir parantez açalım. MediaFire bulut virüs koruma sistemi platforma virüslü dosya yüklenmesini değil, bu dosyaların paylaşılmasını engelliyor. Yani elinizde virüslü bir dosya varsa bunu MediaFire’a yükleyebilirsiniz ancak kalıcı ya da geçici bir bağlantı üzerinden diğer kullanıcılarla paylaşamazsınız.

Elbette, internet dünyasının bu koca karmaşasını düşündüğümüz zaman hiçbir platformda bulunan dosyaların tamamı güvenlidir diyemeyiz. Yani MediaFire’dan virüslü dosya indirmeniz de mümkün. Ancak MediaFire bulut virüs sistemi elinden geleni yapıyor ve en azından bu tür dosyaların başka kullanıcılara ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

MediaFire’ı güvenle kullanmak için ne yapmak gerekiyor?

MediaFire’dan indireceğiniz dosyaların kaynağını kontrol edin.

İndirme sırasında karşınıza çıkan reklamlara tıklamayın.

İndirilen dosyaları açmadan önce taratın.

Mutlaka güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanın.

MediaFire’dan indireceğiniz dosyaların kaynağını kontrol edin:

Son rakamlara göre yaklaşık 50 milyon MediaFire kullanıcısı var. Bu kadar kullanıcının hepsi işe yarar şeyler paylaşıyor olamaz. Bu nedenle indireceğiniz dosyanın kaynağına dikkat etmelisiniz. Ne idüğü belirsiz şüpheli kaynaklardan dosya indirmek, virüsle kucaklaşmanın kolay bir yoludur.

İndirme sırasında karşınıza çıkan reklamlara tıklamayın:

MediaFire, tüm platformlar gibi reklam yayınlıyor ve bu reklamlar üzerinden para kazanıyor. Ancak reklamların içeriği platform tarafından belirlenmiyor. İndirme sırasında karşınıza çıkan reklamlar sizi bambaşka noktalara götürebilir. Bu nedenle tüm platformlarda olduğu gibi MediaFire’da da önünüze gelen her reklama tıklamayın.

İndirilen dosyaları açmadan önce taratın:

Reklamlara tıklamadan güvenilir bir MediaFire kaynağından dosya indirdiniz diyelim. Hemen açmayın. Önce cihazınızda yüklü olan güvenilir bir antivirüs yazılımı tarafından taranmasını bekleyin. Koca bir dosya klasöründe belki aralarda gizlenmiş ufak bir dosyanın içinde kötü amaçlı bir yazılım ya da virüs olabilir.

Mutlaka güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanın:

Güvenilir bir antivirüs yazılımı dijital dünyada atacağınız her adımda sizin işinize yarayacaktır. Arama motorlarından, internet sitelerinden, farklı platformlardan ve indirilen dosyalardan bulaşabilecek her türlü kötü amaçlı yazılım ve virüse karşı internet tarayıcınızla senkronize olarak çalışan bir antivirüs yazılımı kullanmalısınız.

MediaFire nedir yakından inceledik ve MediaFire’dan dosya indirmek güvenli mi sorusunu yanıtladık. Maalesef internet dünyası büyük tehlikelerle dolu. Bu nedenle ufak bir adım atmadan önce bile kısa bir süre de olsa düşünmekte ve temkinli olmakta yarar var.