Youtube üzerinden paylaşım yapan bir kişi, MediaMarkt’tan aldığı akıllı telefon yerine kutunun içinden bir adet su çıktığını iddia etti. Siparişi veren kişi sorumluların yardım etmemesinden şikayetçi oldu.

Ülkemizde ne yazık ki kargo hizmetinin kalitesi her zaman için bir tartışma konusu oluyor. Ayrıca internet alışverişi de henüz tam olarak öğrenebildiğimiz bir konu değil. Alışveriş yaparken güvenilir platformlara yönelmek gerekiyor.

Youtube’da yer alan bir videoya göre, güvenilir bir firma olarak bilinen MediaMarkt’tan akıllı telefon alan bir kişiye gönderilen kargonun içerisinden yalnızca yarım litrelik bir şişenin içerisinde bulunan su çıktı. Elbette, YouTuber'ın bu ifadeleri şu an için sadece birer iddia olarak yer alıyor.

Samsung A10S yerine su

Youtube üzerinden şikayetini açıklayan Oğuzhan Yıldırım’ın beyanına göre, kendisi MediaMarkt’tan bir adet Samsung A10S akıllı telefon aldı. Aras Kargo ile gelen paketin içerisinden ise ezilmiş ve etiketsiz bir şişenin içerisinde yarım litre su çıktı.

MediaMarkt’ın “işin peşini bıraktığını” ve sorumluluğu kargo firmasına yönlendirdiğini söyleyen adam, konuyla ilgili olarak gerekli adımların atılmasını istiyor. Videonun açıklama kısmında ise MediaMarkt müşteri hizmetlerinin ve siparişin numarası yer alıyor.

Kargo nasıl alınır?

Sorunun kaynağı şu an için bilinmiyor. MediaMarkt sorumluluk kabul etmiyor ve kullanıcıyı kargo firmasına yönlendiriyor. Peki kargomuzda böyle sorunlarla karşılaşmamak için neler yapabiliriz? Kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Bu noktada ilk adım, kargoyu teslim almadan önce kargonun durumunu görevliyle birlikte kontrol etmektir. Kutunun üzerinde bir hasar gördüyseniz ya da kargonuzun bir nedenden zarar gördüğüne inanıyorsanız kutuyu teslim almadan önce içini kontrol edebiliyorsunuz.

Kargonuzda sipariş ettiğinizin dışında bir şey görürseniz kargo görevlisine tutanak tutturmanız gerekiyor. Bunu yapmadan hatanın kargo firmasına ait olduğunu ispatlamanız mümkün olmuyor. Kargo görevlileri bunu kabul etmezse şirketlerinin politikalarını hatırlatarak hakkınızı arayabilirsiniz. Kontrol öncesi imza alınıp alınmayacağı konusunda ise kargo şirketlerinin farklı politikaları bulunduğunu göze almakta fayda var. İnternetten alışveriş yapmadan önce sahip olduğumuz hakları bilmek oldukça önemli rol oynuyor. Videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.