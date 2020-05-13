Vivo, yeni akıllı telefonu iQOO Z1 5G'yi önümüzdeki hafta tanıtacak. MediaTek Dimensity 1000+ işlemcili telefon, AnTuTu puanı ile amiral gemisi cihazlar arasındaki yarışa üst sıralardan dahil olacağını gösteriyor.

MediaTek, Dimensity 1000+ yonga setini tanıtırken iQOO'nun bu işlemci tarafından desteklenen bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk üretici olacağını açıklamıştı. Son olarak ise akıllı telefonun Vivo iQOO Z1 5G adıyla geleceği ve 19 Mayıs'ta tanıtılacağı doğrulandı.

MediaTek Dimensity 1000+, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 kadar güçlü olmasa da, en güçlü işlemciler ile başabaş mücadele edecek gibi görünüyor. iQOO, resmi lansmana günler kala Weibo hesabından paylaştığı bir görselle yeni telefonu iQOO Z1 5G'nin gerçek bir amiral gemisi olduğunu ortaya koyan AnTuTu puanını açıkladı.

iQOO Z1, AnTuTu puanıyla beklentileri aştı

Vivo iQOO Z1, AnTuTu'da 530,000 puan almayı başararak üst düzey amiral gemisi telefonlar arasında yer almayı başardı. Akıllı telefon bu performansıyla Mi 10'un ardından 4. sıraya yerleşerek Samsung S20 Ultra 5G ve Asus ROG Phone 2 gibi iddialı rakiplerini geride bıraktı.

Telefona güç veren Dimensity 1000+ işlemcisi, 2.6 GHz'e kadar dört Cortex-A77 çekirdeği ve 2 GHz'e kadar dört Cortex A55 çekirdeğini barındırıyor. Ayrıca telefonu daha akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimine optimize etmek için HyperEngine 2.0 teknolojisini kullanıyor.

iQOO Z1 5G'nin ekran tarafında 144 Hz yenileme hızını destekleyeceği biliniyor. Kullanıcılar 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz ve 144 Hz gibi yenileme hızı seçenekleri arasında geçiş yapabilecek. 5G destekli telefonun 44W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Cihazın basın görselleri, üçlü kamera kurulumuyla geleceğini ve en az iki renk seçeneğiyle geleceğini ortaya koyuyor. Fiyatlandırmaya gelince, sızıntılar iQOO Z1'in 6 GB RAM ve 128GB depolama sunan modelinin 352 dolardan satışa sunulacağını öngörüyor.