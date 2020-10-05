Megalodon'un Tarihin En Büyük Balığı Olduğu Doğrulandı

Yeni bir araştırmaya göre megalodon köpek balıklarının boyları 15 metreyi buluyordu ve tarihin bilinen en büyük köpek balığı türüydü. Ancak megalodonun soyunun tükenmesiyle en büyük balık türü balina köpek balıkları oldu.

Boyları 10 metreye kadar ulaşan balina köpek balıkları, varlığını sürdüren en büyük balık türü olarak bilinmektedir. Ancak yeni bir araştırma, balina köpek balıklarının her zaman en büyük balık türü olmadığını nihayet doğruladı.

Historical Biology adlı dergiye yayınlanan araştırma, deniz temalı korku/gerilim filmlerinin en popüler unsurlarından olan ancak gerçekte soyu çoktan tükenmiş otodus megalodon ya da megatooth köpek balıklarının boylarının 15 metreye ulaştığını doğruladı.

Bulunan kalıntılar ile bilgisayarda üç boyutlu olarak yeniden modellenen bir megalodon

Megalodonların gerçek boylarını ortaya çıkarmak için nesli tükenen köpek balığına ait kalıntıları, günümüzde varlığını sürdürmekte olan lamniformlardan (dik burunlular) alınan örneklerle karşılaştıran bilim insanları, bu sayede devasa köpek balıklarının boylarını ortaya çıkarmış oldular.

ABD’nin Chicago kentindeki DePaul Üniversitesi'nden paleobiyolog Kenshu Shimada, megalodon köpek balıklarının da içinde yer aldığı lamniformların dinozor çağından bu yana okyanusların en ünlü avcıları olduğunu ifade ederken, bu nedenle günümüz deniz ekosisteminin oluşmasında büyük öneme sahip olduklarını ifade etti.

Bilim insanları, megalodonun boyunu ortaya çıkarmak için aynı ailedeki köpek balığı türlerinin dişlerini mercek altına aldı

William Paterson Üniversitesi'nden çevre bilimi profesörleri Michael Griffiths ve Martin Becker ise araştırmalarının megalodonun boyuna dair somut bir kanıt ortaya koyduğunu ifade ederken, megalodonun okyanuslardaki ekosistemin nasıl değişim geçirdiğine dair önemli veriler sunabileceğini ifade etti.