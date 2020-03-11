Dünyaca Ünlü Doktor Mehmet Öz'den Corona Virüsü Açıklaması

Dr. Mehmet Öz, Corona virüsünden korunmak için hazırladığı planını paylaştı. Paylaştığı planda Corona virüsünden korunmak için nelerin yapılabileceğine değinen Öz, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini de anlattı.

2020 yılının başından beri tüm dünyanın ortak korkusu Corona virüsü. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde çok sayıda ülkeye yayılan virüs, dün itibarıyla da Türkiye'ye sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda, bir vatandaşımıza yapılan testlerin sonucunda Corona virüsünün tespit edildiği belirtildi. Bakan, Corona virüsü kapan hastanın henüz çok erken safhada olduğunu açıkladı.

Corona virüsünün Türkiye'de de doğrulanmasıyla vatandaşlar, Corona virüsünden nasıl korunulacağına dair araştırmalar yapmaya başladılar. Bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın zaten açıkladığı bir rehber bulunuyor. Şimdiyse bu rehbere ek olarak dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, Corona virüsünden korunabilmek için yapılacak şeyleri açıkladı.

Mehmet Öz tarafından yapılan açıklamaların çok yönlü oluşu, en azından risk geçene kadar nasıl bir yaşam sürmemiz gerektiğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'ün Corona virüsünden korunmayla ilgili hazırladığı planın detaylarına bakalım.

Mehmet Öz'ün Corona virüsünden korunma planı

Yaşam tarzı ve hijyen

Mehmet Öz, Corona virüsünden korunmak için yaşam tarzında bazı değişikliklerin yapılabileceğini söylüyor. Bu bağlamda yeterli uyku, egzersiz, solunan havanın kalitesinin artırılması ve meditasyon yapmak, Corona virüsünden korunabilmek için yapacağınız şeyler arasında yer alıyor. Mehmet Öz; 7 saatlik gece uykusunun alınması, yarım saatlik egzersiz, temiz hava ve bağışıklık sistemini desteklemek için de meditasyon tavsiye ediyor.

Mehmet Öz'e göre Corona virüsüne karşı alınacak hijyenik önlemler; el sıkışmama, yüze dokunmama, el yıkama süresinin 3 katına çıkarılması ve yüzeylerin dezenfekte edilmedi. Mehmet Öz'ün bu konudaki tüm tavsiyeleri, zaten tüm bilim insanları ve yetkililer tarafından da veriliyor. Fakat Mehmet Öz, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini de Twitter üzerinden paylaştığı bir videoyla açıklıyor.

Mehmet Öz'ün doğru el yıkama rehberi

Salgına hazırlık ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi

Mehmet Öz'ün Corona virüsünden korunma planında yer alan "hazırlık" bölümü, virüsün salgın haline dönüşmesine karşın alınacak önlemleri sıralıyor. Bu bağlamda Mehmet Öz; reçeteli ve reçetesiz ilaçların stoklanması, tuvalet kağıdı ve sabun gibi dezenfektan malzemelerin en az iki hafta yetecek kadar tedarik edilmesi ve raf ömrü uzun olan gıdaların temin edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Corona virüsü, bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olduğu ile doğrudan bağıntılı olan bir problem. Bu yüzden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor ve Mehmet Öz, bu konuda şu tavsiyeleri veriyor; sebze ve meyvelerin fazlaca tüketilmesi, C, D3, çinko ve beta-glukan alınması ile kara mürver ve grip aşısının olunması. Eğer sizler de Corona virüsünden korunmak için bir şeyler yapmak istiyorsanız, Mehmet Öz'ün planını dikkate alabilirsiniz.