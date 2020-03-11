Sağlık Bakanlığı Danışmanından Corona Virüsü Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, dünyayı etkisi altına alan salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Azap, virüsten korunmak için hijyenin önemine değinerek tavsiyelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'deki ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan bir açıklama daha geldi.

Prof. Dr. Alpay Azap, önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'sinin virüsle karşı karşıya kalacağını öne sürdü. Ayrıca corona virüsüne karşı mücadelede su ve sabun kullanımının önemine dikkat çekti.

Corona virüsünün grip virüsüne benzediğini belirten Azap, "Hem klinik bulgular nedeniyle hem de yayılım özelliği ile grip virüsüne benziyor. O nedenle tıpkı grip virüsleri gibi dünyanın tamamını etkileyeceğini bekliyoruz. Yapılan bir takım matematiksel modellemeler var. Bu modelleme çalışmalarında önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor." şeklinde konuştu.

Azap, corona virüsünden korunmak için etkili bir aşı olmadığını ve şu anda geliştirilmekte olan 30'dan fazla aşı çalışması yapıldığını belirtti. Ayrıca, virüsten korunmanın en etkili yolunun el temizliği ve el hijyenine dikkat etmek olduğunu vurguladı.

El temizliği önemli

Prof. Dr. Alpay Azap virüsten korunmak için el temizliğinin önemine dikkat çekerek, "El temizliğini biz su ve sabun ile öneriyoruz. Herhangi bir özel antibakteriyel sabun, deterjan, özelliği içeren maddeye hiç gerek yok. Bildiğimiz sabun yeter. 20 saniye boyunca yıkayalım ve elimizin çok kullandığımız yıkarken unuttuğumuz başparmak gibi parmak uçları ve parmak sırtını ovalayalım. Su ve sabuna ulaşamadığımız yerlerde yüzde 60'dan fazla alkol içeren solüsyonlarla eli ovalamak etkili bir şekilde virüsü ortadan kaldıracaktır." dedi.

Azap, salgın sürecinde doğru bilgiye ulaşmanın önemine de dikkat çekerek, yanlış bilginin insanlara zarar verdiğini öne sürdü.