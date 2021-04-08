Klavyeler oyun ekipmanları arasında en büyük önem arz eden bileşenlerden biri. Fiyat performans skalasında ise en iyi performansı gösteren klavyeler ağırlıklı olarak mekanik hisli klavyeler. Biz de sizler için en kullanışlı 5 mekanik hisli klavyeyi listeledik.

Oyuncu ekipmanlarının çeşitlenmesiyle, klavyelerin tuşları bile kullanıcılara göre özelleştirilmeye başlandı. Her türlü bilgisayar kullanıcısı için ayrı switchleri bulunan mekanik klavyeleri tercih etmeyenler için ise, klavye üreticileri, kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gecikme hızı düşük modeller üretmeye başladılar. Özellik olarak mekanik klavyeleri baz alan mekanik hisli klavyeler, neredeyse mekanik klavyeler kadar başarılılar.

Mekanik hisli klavyelerde, kullanıcı tuşa bastığında, kauçuk bir zar plastik gövdenin yardımıyla girişi bilgisayara iletir. Elektrik teması normal klavyelerle aynı şekilde gerçekleştirilir ancak kullanıcının etkileşime girdiği mekanizma biraz da olsa mekanik klavyeye benziyor. Mekanik klavye ve membran (normal) klavyeler arasındaki farklar ve mekanik klavye switchleri ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Mekanik klavyeler ise sert mekanizmalar dokunsal geri bildirimi daha iyi hissettirdiği için daha çok tercih ediliyor. Her ne kadar mekanik klavyeler geri bildirimi ve switch seçenekleri ile oyuncuların kalbini feth etse de, mekanik hisli klavyeler de hem dokunsal hissi hem de mekanik klavyelere göre daha uygun fiyatıyla tercih edilen bir seçenek.

Oyuncu klavyesi alırken dikkat etmeniz gerekenler

Tüm oyun ekipmanlarında olduğu gibi, klavye de tasarımcıların yaratıcılığının bir nesnesi haline geldi. Bu nedenle ergonomi ve akılda kalıcı tasarım, oyun ekipmanlarının en önemli iki özelliği olarak görülüyor. Tabii ki oyuncu klavyesi alırken dikkat etmeniz gereken unsurlar sadece bunlar değil. Üretici firmanın markası da klavyenin kalitesini belli eden unsurlardan biri.

Konfor, üretken oyun oynamanın en büyük anahtarlarından biri. Bu nedenle, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış ve en çok pazarlanan model bile size uygun değilse, oyun deneyiminizi iyileştirmez. Tercih edeceğiniz oyun klavyesi, bileklerinizi birkaç saatlik yoğun oyun oynamanın ardından uyuşmadan koruyacak bilek pedleri gibi belirli avantajlara ve özelliklere sahip klavyeler olmalı.

Klavye üreticileri, tasarımlarını çoğunlukla oyun ihtiyaçlarına göre uyarlıyor. Belirsiz multimedya düğmeleri gibi gereksiz ayrıntılardan kaçınmanız, oyun esnasında elinizin çarpması durumunda oyun deneyiminizi yarıda kesmemenizi sağlar. Ancak bir MOBA oyuncusuysanız, programlanabilir tuşlara sahip makro tuşlu klavyeleri tercih edebilirsiniz. Bu nedenle oyuncu klavyesi almadan önce, ağırlıklı olarak oynayacağınız oyun türünü de belirlemeniz gerekiyor.

Çoğu klavye markası ve modeli, 16 milyon renk seçeneği ile geliyor. Bu nedenle doğru rengi seçmekte zorlanmazsınız. Ancak aydınlatma ne kadar iyi ayarlanmışsa, fiyat o kadar yükseliyor.

Klavye satın alırken dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir diğeri de klavyenin kendine özel bir yazılımı olması. Yazılıma sahip klavyeler fiyatı yükseltmezken, sürücüler hayatınızı kolaylaştırabiliyor. Klavye sürücüleri, tuşların yeniden programlanmasına ve farklı konfigürasyon profillerinin kaydedilmesine izin veriyorlar. Böylece bir oyuncu klavyesi almadan önce düşünmeniz gereken her şeyi öğrendiniz. Şimdi mekanik hisli oyuncu klavyelerinden hangisini satın almanız gerektiğini öğrenmek için aşağıdaki klavyelerin incelemelerini okuyabilirsiniz.

Gerçek Mekaniğin Yerini Tutmasa da Kullanışlı 5 Mekanik Hisli Klavye

HyperX Alloy Core RGB

Logitech G213

Rampage KB-R88

MSI Vigor GK30

Cooler Master MK110

Programlanabilir tuşlara sahip olan sessiz klavye HyperX Alloy Core RGB

Kauçuk tuş anahtarları her ne kadar mekanik klavyenin verdiği hissiyatı sağlamasa da HyperX Alloy Core RGB, hem fiyatı hem de HyperX kalitesiyle tercih edile bir klavye. Her ne kadar yazılım desteği ve programlanabilir tuşları olmasa da sessiz bir klavye olması, HyperX Alloy Core RGB’yi gürültüye duyarlı çalışma ortalmarı için uygun hale getiriyor.

Çoğu masaüstü işletim sistemiyle iyi bir uyumluluğa sahio olan HyperX Alloy Core RGB, oyuncuların olduğu kadar ofis çalışanlarının da tercihi. Fiyat performans ürünü olan bu klavye ile hem oyun oynayabilir hem de sessizce çalışabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kalitesine göre avantajlı fiyata sahip Logitech G213

Piyasadaki en uygun fiyatlı ve kaliteli klavyelerden biri olan Logitech G213, başlangıçta neredeyse iki katı fiyatla piyasaya sürülmüştü. Logitech G213, mekanik hisli klavyeler arasında en önde gelenlerden biri haline geldi. Fiyatının bu denli düşüşü, Logitech G213’ün, benzer fiyatlı rakiplerini arkada bıraktığı anlamına geliyor.

Logitech G213’ün sağ üst köşesinde bir dizi medya düğmesi, oyun modu düğmesi ve aydınlatma düğmesi bulunuyor. Sıvı dökülmelerine karşı olan klavye bilek desteğine de sahip. Hem oyun hem de iş için uygun olan mekanik hisli bu klavye, üst düzey bir tasarıma sahip olmasa da Logitech kalitesini gösteriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bileklerin rahatlığı için ayrı bir aparatı bulunan Rampage KB-R88

Rampage, son zamanlarda bilgisayar donanımı üretiminde birçok başarılı aksesuara imza attı. Ürettiği donanımlarda bilgisayar oyuncularını da asla ihmal etmeyen Rampage, oyunlar sırasında oyuncunun zevkini düşünerek tasarladığı mekanik hisli klavye, Rampage KB-R88’i oyuncuların beğenisine sundu. Tasarım olarak da kendini tipik oyuncu klavyelerinden ayıran Rampage KB-R88, oyuncuların bileklerinin rahatlığı için tasarlanmış ergonomik bir bilek padi ile birlikte geliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Profesyonel esporcular için üretilen fiyat performans ürünü: MSI Vigor GK30

MSI Vigor GK30, giriş seviyesi bir oyun donanımı denebilir. Her ne kadar profesyonel ve espor oyuncuları için üretilmemiş olsa da fiyat performans olarak başarılı bir klavye olduğu söylenebilir. Mekanik hisli membran bir klavye olan MSI Vigor GK30, çok sayıda RGB aydınlatma profili de içeriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

50 milyondan fazla vuruş ömrü bulunan Cooler Master MK110

Oyuncular için özel olarak tasarlanan Cooler Master MK110’un her tuşunun 50 milyondan fazla basım ömrü bulunuyor. Büyük ölçüde iyileştirilmiş yanıt süresi ile birinci sınıf bir hissiyat sağlıyor. Özel hibrit switchlerle donatılmış ve oyuncuların oyun içi performanslarını arttırmak için tasarlanmış olan Cooler Master MK110, doğrusal switchlere sahip membran bir klavye. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.