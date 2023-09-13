İnternetin her köşesini Meksika Parlementosu'nda sergilenen ve 'uzaylı cesetleri' olduğu iddia edilen iki 'mumyanın' görüntüleri ele geçirmiş durumda. Peki bu görüntüler gerçek mi, gerçekten uzaylılara mı aitler, işin aslı ne?

Öncelikle ilk soruya cevap verelim; görüntüler gerçek. Yani yapay zekayla oluşturulmuş bir görüntüden ya da gerçekleşmemiş bir olaydan bahsetmiyoruz. Fakat tabii ki bu, görüntülere eşlik eden iddiaların tamamının doğru olduğu anlamına gelmiyor.

Peki olay tam olarak ne? Şöyle ki, Meksika'da uzun yıllardır ''UFO araştırmaları'' gerçekleştiren bir araştırmacı olan Jaime Maussan, bir insana ya da bilinen herhangi bir canlı türüne ait olmadığını iddia ettiği iki 'cesedi' parlamentoda sergiledi. İddiaların ortaya atılması, açıklanamayan anormal olayların araştırıldığı bir kongre soruşturmasında gerçekleşti.

Bu iddialar Maussan'ın ilk 'uzaylı cesedi bulduk' iddiaları değil

İddiaları kongreye taşıyan isim olan Maussan, geçmişte de benzer iddiaları gündeme getirmiş; ancak 'ortaya çıkardığı' bedenlerin gelişimsel bir rahatsızlığa sahip insan çocuklarına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise Maussan, bulduğu örnekler üzerinde Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde çalışmalar gerçekleştirdiğini ve ona eşlik eden bilim insanlarının çeşitli bilimsel yöntemlerle DNA kanıtları elde edebildiklerini iddia etti. Maussan, bulunan cesetlerin 'bizim karasal evrimimize ait olmadığını' ifade etti. Cesetlerin DNA'larının %30'undan fazlasının bilinen hiçbir canlıyla uyuşmadığı da iddia ediliyor.

Ayrıca Maussan'a eşlik eden ve buldukları cesetlerin anatomisi hakkında soruşturma kapsamında detaylı açıklamalar yapan José de Jesus Zalce Benitez isimli adli tıp uzmanı da cesetlerin 'insanlarla akrabalığı olmadığını' söyleyebileceğini ifade etti. Fakat Maussan gibi Benitez'in de geçmişinde doğru olmadığı kanıtlanan iddialar var. Keza Maussan'a daha önceki 'uzaylı cesedi' iddialarında da kendisinin eşlik ettiği biliniyor.

''Kuş gibi hafif ama güçlü kemikler, dişsiz bir çene ve büyük bir kafatası''

Benitez'in kongrede yaptığı açıklamaya göre; bulunan cesetler üçer el ve ayak parmağına sahip, yaklaşık 60 cm uzunluğunda, oldukça güçlü ancak hafif kemikleri var, kafatası oldukça geniş, bu da büyük bir beyne işaret ediyor, aynı zamanda gözler de oldukça büyük. Ağızda ise diş yok bu da beslenme şekillerinin çiğneyerek değil yutarak gerçekleştiği anlamına geliyor.

Cesetlerin bu kadar uzun süre bozulmadan kalmasının ise bedenleri kaplayan 'diatom tozu' isimli bir bileşene bağlı olduğu söyleniyor. Cesetlerin nerede ve ne zaman bulunduğu bilgisi tam olarak paylaşılmasa da Maussan, cesetlerin bir diatom madeninde bulunduğunu ifade ediyor. Bulunan cesetlerin bin yıllık olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

ABD'li UFO ifşacısı da kongredeydi

Bildiğiniz üzere son dönemde UFO ya da yeni adıyla UAP konusu epey ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda benzer bir soruşturma da ABD'de gerçekleşmiş ve bazı eski istihbaratçılar ve üst düzey askeri yetkililer ifade vermişti. Bu isimlerden biri de eski teğmen Ryan Graves olmuştu.

Graves, ifadesinde ABD'nin uzaylı cesetlerine sahip olduğunu, bu cesetleri saklayıp incelediğini iddia etmiş, Pentagon bu iddiaları reddetmişti. Graves, Meksika'da gerçekleşen oturuma da katıldı.

Graves'in yanında daha önce de uzaylılarla ilgili enteresan teorilerini paylaşan Harvard'lı fizikçi Avi Loeb de oturuma katılan isimler arasında yer aldı.

Sonuç olarak,

Resmi bir kongrede ifade verildiği için konunun gündemi çalkalamış olması normal. Ancak iddiaları destekleyen isimlerin şüpheli geçmişlerini ve benzer 'cesetler' bulup her araştırılmasına ön ayak olduklarında haksız çıktıklarını düşünecek olursak, iddiaların doğruluğundan bahsetmek henüz mümkün olmuyor.

Bulunan cesetler bağımsız bir kurum ve uzmanlar tarafından incelenip sonuçlarının paylaşılmasını beklemeden 'uzaylılar gerçek, cesetleri bulundu, bu da şekil şemalleriymiş, aynı E.T. gibi' demeye gerek yok gibi görünüyor.