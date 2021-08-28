Sinovac ve BioNTech Aşılarının Hastaneye Etkileri Açıklandı

Türkiye’de Covid-19 sebebiyle oluşan hastalanmalarda BioNTech ve Sinovac aşılarının hastaneye etkisini ortaya çıkarmak amacıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başlattığı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Covid-19 pandemisinin önüne geçmek için bilim insanları tarafından üretilen aşılar kullanılmaya başlandığı günden beri çeşitli fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Bu fikir ayrılıklarından biri olan ‘hangi aşının daha faydalı olduğu’ konusuna, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan araştırmanın sonucunda değinildi.

13 bin Covid-19 hastası üzerinde yapılan bilimsel çalışmanın sonucuna göre, tek doz BioNTech yaptıranların yüzde 0,1'inde, tek doz Sinovac olanların ise yüzde 10'unda hastane yatış gerçekleşti.

“Aşının yüzde 90 oranında koruduğunu tespit ettik”

Gerçekleştirilen bilimsel çalışmayı yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, polikliniklere başvuran hastaların aşılanma durumlarını, aşı olanların ciddi bir tabloya sahip olup olmadıklarını, yatış ihtiyaçları ve klinik seyirlerini incelediklerini belirterek, aşının yüzde 90 oranda koruduğu söyledi.

Savaşçı, 100 binlerce kişinin hayatının aşılar sayesinde kurtarıldığını ifade ederek, “Aşılar, halkımızın yüzde 90'ının hastaneye yatışını ve hastalanmasını önledi. Ölüm oranlarını da yüzde 100'e yakın önledi diyebiliriz. Delta mutasyonları nedeniyle koronavirüse yakalanıp da hastaneye yatanlar mevcut. Ama antikor seviyesi düşüklüğü, kalabalık ortamlara yoğun girmiş olmak, direnci de düşüyorsa virüsü kapabiliyorlar" şeklinde konuştu.

“Aşılar mutlaka 2 doz yaptırılmalı”

Tek doz BioNTech yaptıranların yüzde 0,1'inde, tek doz Sinovac olanların ise yüzde 10'unda hastaneye yatış gerçekleştiğini vurgulayan Savaşçı, BioNTech aşısında iki doz yaptırıp hastaneye yatan ya da ölen kimsenin olmadığını, Sinovac'tansa iki doz yaptırıp hayatını kaybeden hiç kimsenin olmadığını söyleyerek, aşıların mutlaka 2 doz yaptırılması gerektiğini belirtti.

