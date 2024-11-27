Mercedes-Benz, araçların uzaktan kontrol edilmesini sağlayan Apple Watch uygulamasını yayımladı. Mercedes-Benz sahipleri, bu uygulama ile araçlarını nereye park ettiklerini bile görebilecekler.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Apple Watch'lar için yeni bir uygulama oluşturduğunu duyurdu. Bu uygulama, 2019 model veya daha yeni Mercedes-Benz otomobil sahipleri tarafından kullanılabilecek.

Mercedes-Benz'in Apple Watch için tasarladığı uygulama, araçla etkileşime girmenizi sağlıyor. Bu bağlamda; kilitlerin ve pencerelerin kontrolü ve aracın nereye park edildiği gibi durumlar, akıllı saat üzerinden kontrol edilebilecek. Kullanıcılar, araçlarının bulunduğu yer için navigasyon hizmeti de alabilecekler.

Mercedes-Benz'in yeni uygulaması böyle görünüyor

Uygulama, sahip olduğunuz Mercedes-Benz ile ilgili bilgiler de almanızı sağlayacak. Aracın yakıt veya batarya doluluk durumuna göre tahimini menzil, akıllı saat üzerinden kontrol edilebilecek. watchOS 9 ve daha yeni işletim sistemiyle çalışan akıllı saatler için uyumlu olan uygulamanın kullanılabilmesi için bir iPhone'a da ihtiyaç olacağını söyleyelim.

Akıllı saatlerin yaygınlaşması ile Honda, Ford ve Volvo gibi markalar, Apple Watch uyumlu uygulamalar yayımladılar. Buradaki potansiyeli gören Mercedes-Benz de geride kalmak istememiş gibi görünüyor.