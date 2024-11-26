Apple kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Hacker'lar, Apple'dan gelmiş gibi görünen ve Apple Hesabı'nın askıya alındığını iddia eden e-postalarla bilgileri çalmaya çalışıyor.

Artık neredeyse her gün kullanıcıların verilerini verilerini çalmaya çalışan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşıyoruz. Şimdi ise iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren ve çok dikkatli olunması gereken bir dolandırıcılığın başladığı görülüyor.

Phishing (kimlik avı) türünde e-postaları içeren bu yeni yöntemde, kullanıcılara Apple Destek’ten olduğunu iddia eden bir mail gönderiliyor. Ancak aslında bu e-postayı gönderen hacker’lar, oturum açma bilgileriniz de dahil hassas verilerinizi çalmaya çalışıyorlar.

E-postalarda Apple hesabınızın askıya alındığını söylüyorlar

Bu dolandırıcılık e-postaları, diğer tüm benzer kimlik avı girişimleri gibi gerçek gibi görünmesini sağlayan biçimlendirmelere ve ayrıntılara sahip. İçeriklerinde ise kullanıcının Apple Hesabı’nın (eski adıyla Apple Kimliği) olağan dışı aktivite ya da eksik/geçersiz bilgi nedeniyle askıya alındığı söyleniyor ve bir linke tıklanması isteniyor. Hâliyle bu link de bilgileri çalmaya yönelik. Üstelik Apple’dan gelen gerçek e-postalara çok benzediği de görülebiliyor. Yani gerçekten insanları kandırabilecek cinsten.

Tabii ki e-postada kullanıcıyı aceleyle linke tıklattıracak ifadeler de yer alıyor. Bunlar arasında Apple Hesabı’nın 24 saat içinde kalıcı olarak erişime kapanacağı, linke tıklayıp sahte bir Apple sitesine oturum açma bilgilerinizi girdiğiniz takdirde doğrulamanın gerçekleşebileceği gibi sahte şeyler var.

Ancak e-postaların dolandırıcı olduğunu ele veren kısımları da var. Örneğin direkt @email.apple.com’dan gelmiyor, bunun yerine @uaepass.ae gibi alakasız bir adresten geliyor. Ayrıca okunduğunda gramer hataları gibi göze çarpan durumlar dolandırıcı olduğunu ele verebiliyor.

Kısacası herkesin bu tarz dolandırıcılık yöntemleri konusunda dikkatli olması ve her gördükleri linke tıklamamaları gerek. Böyle bir durumla karşılaşırsanız size gelen mesajın veya e-postanın hangi adresten geldiğini kontrol edin. Bilmediğiniz yerlerden gelen linklere asla ve asla tıklamayın. Metinlerdeki garipliklere dikkat edin. Doğru olup olmadığını anlamak için gerekirse mesajda ismi geçen şirketi veya kurumu arayın. Bunlar dışında çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmak da işinize yarayacaktır.