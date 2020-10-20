Alman otomobil devi Mercedes Benz, Interbrand'in 'En İyi Küresel Markalar' sıralamasında ilk 10'da yer alarak en değerli otomobil üreticisi oldu. Şirket, üst üste dört yıl ilk 10'da yer almayı başardı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, bugüne kadar çıkardığı tüm modelleriyle otomobil hayranlarının beğenisini kazanmayı başarmıştı. Şirket, bu başarısının karşılığını aldığı yeni bir ödülle yeniden buldu. Mercedes Benz, 'En İyi Küresel Markalar' sıralamasında sekizinci sırada yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli marka danışmanlığı şirketi Interbrand, bu yılın 'En İyi Küresel Markalar' sıralamasını yayınladı. Alman otomobil devi Mercedes Benz, 49,268 milyar dolarlık marka değeriyle listede ilk 10 sıraya girmeyi başaran tek Avrupa merkezli otomobil üreticisi oldu.

Mercedes Benz, üst üste 4. yıl ilk 10'da yer aldı:

Mercedes Benz AG'nin Pazarlama Başkan Yardımcısı Bettina Fetzer, Interbrand'in sıralamasına dair bir açıklama yaptı. Bettina Fetzer, 'Tüm Mercedes Benz ekibi, 'En İyi Küresel Markalar' sıralamasında bu yıl bir kez daha ilk onda yer almaktan gurur duyuyor.' ifadesini kullandı.

Mercedes Benz, bu yılki sıralamanın açıklanmasıyla üst üste dördüncü kez En İyi Küresel Markalar sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı başardı. Açıklamasına devam eden Bettina Fetzer, başarılarının sırrının müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanmalarının olduğunu belirtti.