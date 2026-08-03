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Mercedes-Benz Tamanen Ekran Sevdasına Ara Veriyor: Fiziksel Düğmeler Geri Dönecek!

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Mercedes-Benz, gelen tepkilerin ardından tamamen dijital kokpitlerden vazgeçiyor. Fiziksel düğmeler geri dönecek.

Mercedes-Benz Tamanen Ekran Sevdasına Ara Veriyor: Fiziksel Düğmeler Geri Dönecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik gelişmeler sayesinde araçların iç mekânları da son yıllarda çok değişti. Öyle ki fiziksel düğmenin minimuma indirildiği, tamamen dijital ekranlardan oluşan çok fazla otomobil görüyoruz. Mercedes-Benz de bu yaklaşımı sergileyen firmalardan biri. Şirketin 2021 yılında tanıttığı devasa "Hyperscreen" kokpit tasarımıyla otomotiv dünyasında büyük bir sükse yapmıştı.

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Ancak aradan geçen 5 yılın ardından, neredeyse tüm kontrollerin dokunmatik panellere entegre edilmesi kullanıcı tarafında ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Sürücüler, basit bir klima ayarı veya ses seviyesi değişimi için bile karmaşık dijital menüler arasında kaybolmaktan şikâyet ediyor. İşte bu konuda firmadan sevindirici bir açıklama var.

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Mercedes-Benz Tamanen Ekran Sevdasına Ara Veriyor: Fiziksel Düğmeler Geri Dönecek!
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Fiziksel düğmeler geri dönecek

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Müşterilerinden gelen bu yoğun geri bildirimleri dikkate alan Alman dev, dokunmatik ekran odaklı minimalist yaklaşımından geri adım atma kararı aldı. Autocar'a özel açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Satış ve Pazarlama Yöneticisi Mathias Geisen, sürücülerin taleplerini açıkça duyduklarını doğruladı.

Şirketin düzenlediği araç araştırmalarında müşterilerin son derece net bir tablo çizdiğini belirten Geisen, araç sahiplerinin büyük ekranları sevdiğini fakat belirli temel işlevler için fiziksel kumandaları ve düğmeleri talep ettiğini vurguladı.

Yine de bu durum Mercedes'in kokpitlerindeki dev ekranlardan tamamen vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Geisen'e göre dev dijital paneller, yüksek kişiselleştirme ve özelleştirme imkânı sunduğu için marka adına hâlâ stratejik bir satış unsuru olmaya devam edecek. Şirket, dijital arayüzlerin sunduğu teknolojik altyapıyı korurken, sürücülerin sık kullandığı kontrol mekanizmalarına fiziksel düğmeler ekleyerek bir denge kurmayı hedefliyor.

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Mercedes

YORUMLAR

(1)
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King Arthur 2 saat önce
Hala büyük ekran diyorlar. Tuhaflar gerçekten.
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