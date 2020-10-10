Mercedes, Birinci Sınıf Lüks Segmente Odaklanmak İstiyor

Daimler CEO'su, Mercedes-Benz'in geleceğinde kârlılık oranı düşük modellerin yer almayacağını dile getirdi. Şirketin, ortalamanın üstünde büyümeye sahip olan birinci sınıf lüks segmente odaklanması gerektiğini söyledi.

Otomobil dünyasında elektrikli otomobiller giderek elini güçlendirmeye devam ediyor ve belli bir süre daha güçlendirmeye devam edecek gibi duruyor. Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Maybach ve AMG markalarını tamamen elektriklendirmeyi planlıyor.

Ünlü otomobil üreticisi, uzun yıllar boyunca ana akım modelleri olan Mercedes C-Class Coupe ve E-Class Coupe'ye ise bir gelecek çizmiyor. Bu araçlar yerine daha fazla EQ markalı tamamen elektrikli modeller bulunacak.

A-Class ve B-Class araçlar şirketin geleceğinde yer almıyor

Şirketin S-Class lüks sedanı Mercedes EQS, önümüzdeki sene küçük EQE sedanı ve büyük boy EQS SUV modelinin arından çıkış yapacak. Ancak Daimler CEO'su Ola Kallenius'un şirket yatırımcılarıyla yaptığı konuşmada odak noktası farklıydı. Kallenius, Mercedes A-Class ve B-Class gibi kompakt modellerin şirketin geleceğinde yer almadığını söyledi.

Carbuzz'da yer alan habere göre Kallenius, bu modellerin şirketin asıl odak noktası olmaması gerektiğini, kendilerinin kitlesel üretim yapanlarla rakip olmamaları gerektiğini söylerken birinci sınıf lüks segmentin genellikle ortalamanın üstünde bir büyümeye sahip olduğunu dile getirdi.

Kallenius, CLA sedan, GLA ve GLB 'crossover'ları da dâhil olmak üzere küçük araçların Mercedes'in gelecekte odaklanmaması gereken yerler olduğunu dile getirdi. Yani A-Class sedan ve muhtemelen CLA, GLB ve GLA için yolun sonu gözüküyor olabilir. Ancak yine de bunun kısa vadede gerçekleşmesine pek olası gözle bakılmıyor.

Ancak Kallenius'un asıl ağırlık vermek istediği şeyin kâr marjını artıracak üst segment modeller olduğu kesin. A-Class sedandansa AMG A35 yüksek performanslı model, şirkete daha fazla kâr getirecektir.