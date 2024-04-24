Mercedes'in ikonik modellerinden biri olan Mercedes G-Wagen'in tamamen elektrikli modeli duyuruldu.

Oldukça pahalı ve karizmatik bir Mercedes modeli olan G-Wagen serisinin yeni üyesi, elektrikli oldu. "EQ teknolojili Mercedes-Benz G 580" gibi aşırı iddiasız bir isme sahip olan araç oldukça güçlü bir motora, serinin ikonik çizgilerine ve devasa bir fiyat etiketine sahip.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius daha önce yaptığı bir açıklamada G-Wagen serisi için "Yakın zamanda bizim Birken çantamız olduğu hakkında bir şaka yaptım. Herkes bir tane istiyor ve bekleme süresi de gerçekten uzun. Portfolyomuzdaki en çok arzulanan model bu olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Daha önce konsept olarak gördüğümüz araç için geçmişte bir de 70'lerin bilim kurguları temalı bir reklam hazırlanmıştı.

İşte EQ teknolojili Mercedes G 580'in özellikleri

Öncelikle motor gücüne baktığımızda araç, toplamda 432 kW'lik (580 beygirlik) güç üretebilen, 116kWh'lik bataryaya sahip. Araç ayrıca 1164Nm çekiş gücü ile geliyor ki bu da arazi şartları için oldukça uygun. Katı arka aks ile ağırlık merkezini aşağı çeken ve ön kısmında bağımsız süspansiyon bulunan aracın menzilinin ise 473 kilometre olduğu belirtiliyor. Öte yandan bu menzil WLTP standardına göre ve gerçek kullanımda şartlar değişiklik gösterebilir.

G 580 (ya da EQG), oldukça dikkat çekici özellikleri de bünyesinde barındırmaya devam edecek. Toprak yollarda, düşük hızlarda G-Turn adı verilen, X eksenindeki keskin dönüşlerle neredeyse olduğu yerde 360 derece dönebilen aracın üç akıllı tırmanma vitesi olacak. EQG, 35 dereceye kadar olan eğimleri tırmanabilecek. Araç, seksen sekiz santimetreye kadar olan sudan da geçebilecek.

Elbette ki elektrikli bir aracı bu şekilde kullanmak için bataryaları sıkı bir şekilde korumak gerekiyor. G-Class'ın özel koruma levhası bu araçta "akıllı materyal karışımı" ile üretildi. Aracın dikkat çeken diğer özellikleri arasında V8 motorunun sesini taklit eden G-Roar da yer alıyor. Hatta bu yapay sesleri farklı modlarla kullanmak da mümkün. İç ve dış tasarım açısından da serinin diğer üyelerine oldukça benzeyen bu modelde aydınlatmalı ön ızgara ve biraz daha yüksek bir kaput ve daha iyi hava akışı sağlayan arka teker korumalıkları var.

Her ne kadar bir arazi aracı olsa da EQG asfaltta da hiç fena bir performans göstermiyor. Elektrikli SUV'nin 0'dan 100'e çıkma süresi sadece 4,7 saniye, en yüksek hızı ise 180 km/saat.

Mercedes-Benz EQG kesinlikle ucuz bir araç değil. Aracın fiyatı 142 bin 621 eurodan başlıyor. İlk edisyon özel paketinin fiyatı ise 192 bin 524 euro. En boş ve ucuz hâli vergisiz 5 milyon TL'ye yakın bir fiyat etiketine sahip yani. Yine de EQG'nin büyük ilgi görmesi bekleniyor.