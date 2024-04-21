Mercedes-AMG, şimdiye kadarki en hızlı otomobili olarak nitelendirilen Mercedes-AMG GT63 Performance S E'yi tanıttı. 0'dan 100 km'ye 2,8 saniyede çıkan araç, hâlihazırdaki AMG GT63 otomobillerin hibrit versiyonu olarak geliyor.

Hayran bırakan otomobilleriyle tanıdığımız Mercedes-Benz, dün otomobilseverlerin ağzının suyunu akıtacak şarj edilebilir hibrit AMG GT63’ü duyurdu. Araç, Mercedes-AMG’nin çok beğenilen GT serisinin hibrit versiyonu olarak geliyor.

Tam adı AMG GT63 S E Performance olan bu otomobil, hem tasarımı hem de özellikleriyle gerçekten hayran bırakacak cinsten. Öyle ki Mercedes-AMG’nin şimdiye kadar yaptığı en hızlı otomobil olduğu söyleniyor.

804 beygir gücü sunan otomobil, 0’dan 100’e 2,8 saniyede çıkıyor

AMG GT63 S E Performance hibrit, spor otomobil meraklılarının çok sevdiği, kardeşlerini andıran bir tasarımla tanıtıldı. 20 ve 21 inçlik jant seçenekleri sunulan araç, iki kapılı coupe tipinde bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor.

Gelelim en dikkat çekecek kısmına, yeni AMG GT63 S E Performance, 603 beygirlik çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8 motora sahip. Buna 201 beygirlik elektrikli motor eşlik ediyor. Böylece toplamda 804 beygir gücü sunuyor. Hibrit sistemin, 1420 Nm’ye çıkan korkunç bir tork ürettiğini de belirtelim.

Bu sayılar, şarj edilebilir spor otomobili Mercedes’in şu ana kadarki en çabuk hızlanan otomobili yapmayı başarıyor. Markanın açıklamalarına göre yeni GT63, 0’dan 100 kilometreye yalnızca 2,8 saniyede çıkabiliyor. Bu ayrıca onu içten yanmalı motorlu araçlar arasında en hızlıları arasına da sokuyor. Maksimum hızının 318 kilometre olduğunu belirtelim.

Araç şarj edilebilir hibrit (PHEV) olarak lanse edilse de Mercedes, verimlilikten ziyade performansa odaklanmış. Elektrikli motorda 6,1 kWh’lik bir güç var. Menzili ise yalnızca 12,8 kilometre olarak açıklandı.

İç kısmında da ortada büyük tablet şeklinde ekran ve dijital gösterge paneli olmak üzere diğer modellere benzeyen bir tasarım görüyoruz. 8 farklı sürüş modunu ekleyelim. Spordan yarışa, elektrikten konfora kadar değişen bu modlar, sürücünün ister hız ve performans odaklı isterse de konforlu bir sürüş deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.

Hibrit GT63 S E Performance, 2024 sonlarına doğru ABD’de satışa sunulacak. Henüz fiyatı açıklanmadı ancak tahminler 200 bin doların üstünde olacağı yönünde.