TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi kararı, yabancı basının da gündemindeydi. Dünyanın en büyük haber kaynakları, faiz indirimi kararını çok sert bir şekilde eleştirdiler. İşte bazı kaynakların Türkiye ile ilgili açıklamaları.

Geçtiğimiz gün Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hiçbirimizi şaşırtmayan faiz kararını açıkladı. Toplantıdan çıkan sonuç, faizlerin 100 baz puan düşürülmesi yönündeydi. Alınan karar, dolar kurunda ani bir sıçramanın yaşanmasına yol açtı. Bu durum, gün boyunca ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının bir numaralı gündemi olmuştu.

Merkez Bankası'nın aldığı karar, elbette yalnızca sosyal medya kullanıcılarının gündemi değildi. Ülkemizdeki siyasiler ile ekonomistler de gün boyunca bu meseleyi konuştu. Öte yandan, yabancı basın da bu meseleye kilitlenmişti. Türkiye'nin geçtiği olağanüstü süreçle ilgili manşetler atan ve haberler yazan dünyanın en büyük haber kaynakları, ülkemiz için çok çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Financial Times: Bu bir takıntı

İngiltere'nin en köklü gazetelerinden Financial Times, TCMB'nin kararını kararını değerlendirirken; "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük borçlanma maliyetine olan takıntısının zaten aşırı olan enflasyonu daha da kötüleştireceği endişelerini artırıyor. Yaşananlar para politikası kontrolünün ötesinde." ifadelerine yer verdi. Financial Times'ın değerlendirmesine yer verdiği Paul McNamara isimli yatırım analizcisi ise "Bunu neden yaptıklarını anlamak güç. Zayıf bir Türk Lirası için tek itici güç politikanın görünümü." ifadelerini kullandı.

The Guardian: Baskıyla alınan bir karar

The Guardian da Merkez Bankası'nın aldığı 100 baz puanlık faiz indirimi manşetlere taşıdı. Yapılan açıklamalarda, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskısıyla verildiği ve bu durumun daha da yüksek enflasyona neden olacağı ifade edildi. Gazete, Türkiye'yi maliyetler açısından daha da zorlu günlerin beklediğini belirtti.

Bloomberg: Güven kalmadı

Bloomberg'de yer alan haber de oldukça sert bir dil ile yazılmıştı. TCMB'nin son faiz indirimi kararıyla para politikalarını belirleyen kurum ve kişilere güvenin kalmadığını belirten gazete, Türkiye'nin gelişmekte olan diğer ülkelerle tam zıt yönde gittiğini yazdı. Görüşlerine yer verilen Ark Capital Management'tan Saed Abukarsh, "Faiz indirimi kararı siyasi amaçlı bir karar. Merkez Bankası'nın kredibilitesine duyulan her türlü güven, kapıyı çekip çıktı." dedi.

Wall Street Journal: Erdoğan, kendini tehlikeye atıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararı ile ilgili en çarpıcı yorum, ABD'nin dev gazetesi Wall Street Journal'dan geldi. "Türkiye'nin kur krizi ekonomiyi tehdit ediyor ve Erdoğan yönetimini zora sokuyor." başlığıyla servis edilen haberde, "Kendi kendini düşüren lira, Erdoğan'ın kendine açtığı bir yara." ifadelerine yer verildi.

"Kur krizi Türkiye ekonomisini sallıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıllık yönetimini tehlikeye atıyor ve yıllardır ekonomik büyümenin tadını çıkaran ülkede yaşam standartlarını altüst ediyor." ifadelerinin kullanıldığı haberde, Timothy Ash isimli analistin yorumuna yer verildi. "Bu delilik, bu hareketin ve bu yıl gördüğümüz diğer tüm faiz indirimlerinin hiçbir gerekçesi olamaz. Erdoğan kendi para politikasını izliyor." şeklinde konuşan Ash, yaşananlara çok sert çıktı.