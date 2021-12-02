Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçtiğimiz gün açıklayarak başlattığı kurdaki artışa doğrudan müdahalenin ilk boyutları açıklandı. Buna göre TCMB, şimdiye kadar 1 milyar dolarlık müdahalede bulundu.

Türk Lirası’nın değer kaybı sürerken kurda da hızlı yükselmeler ve aşırı dalgalanmalar görmekteyiz. Son haftalarda devam eden bu durum sonucunda dolar, TL karşısında 14 seviyesini görmüş, doların artmasıyla da pek çok ürün en az %50'ye yakın zamlanmıştı. Büyük hareketlilik devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kura doğrudan müdahale edip etmeyeceği merak konusuydu.

O meraksa dün sonlandı. Merkez Bankası, 2014 yılından bu yana ilk kez resmen doğrudan döviz müdahalesinde bulunacağını açıkladı. Merkez Bankası’nın piyasaya satım yoluyla yaptığı müdahale, rezervlerdeki doların piyasaya satılması anlamına geliyordu. Bu açıklamadan önce 13,70 seviyelerinde dolaşan dolar, Merkez Bankası’nın açıklamasının ve müdahalesinin hemen ardından 12,40 seviyelerine kadar çekilmişti. Bugünse Merkez Bankası’nın müdahalesinin ilk boyutları açıklandı.

Şimdiye kadar toplam 1 milyar dolarlık müdahale yapıldı

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre Merkez Bankası, doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen saatlerinde yapılan ilk müdahalenin işlem büyüklüğü 500 milyon dolara yakınken öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından müdahale, 200 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte Merkez Bankası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle Merkez Bankası’nın müdahalesinin toplam büyüklüğü 1 milyar dolara ulaştı. Müdahalenin likidite ve oynaklığı baz alarak yapıldığı, amacın sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesi olduğu ifade edildi.

Merkez Bankası, müdahalenin net büyüklüğünü açıklamak için 15 günlük yasal süreye sahip.

Merkez Bankası’nın 2014 yılındaki müdahalesi, 3 milyar 151 milyon dolarlık döviz satım ihalesi yapılarak gerçekleştirilmişti.

Peki Merkez Bankası’nın müdahalesi, piyasayı nasıl etkilemişti?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere müdahalenin açıklandığı ilk dakikalarda dolar, 13,70 seviyelerinden 12,40 seviyelerine çekilmişti. Fakat bunun ardından dolar/TL paritesi, 13,20 seviyelerinde sabit kalmıştı. Sabah saatlerindeyse 13,50 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Dolar, şu anda 13,30 seviyelerinde dolaşmakta.