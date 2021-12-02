Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasının kabul edildiği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Elvan yerine gelen isim ise belli oldu.

2 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifası kabul edilerek görevden alındı. Elvan’ın yerine getirilen isim ise Nureddin Nebati oldu.

Karar Resmi Gazete’de "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereği atanmıştır.” şeklinde paylaşıldı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Nureddin Nebati, yine İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Doktorasını ise Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yaptı.

Nureddin Nebati, eğitim hayatı dışında ise tekstil ve enerji sektörlerinde yer alan bir iş insanı olarak karşımıza çıkıyor. Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı olmadan önce ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.