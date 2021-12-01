TCMB, Kurdaki Artışa Doğrudan Müdahale Ettiğini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, paylaştığı açıklamada kurdaki artışa doğrudan piyasaya satım yönünde müdahale edildiğini açıkladı.

Son haftalarda Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ve dolayısıyla TL karşısında değerlenen kur, ülkemizde yalnızca birkaç hafta içinde tüm ürünlerde %50’leri aşan zamlar görmemize neden oldu. Enflasyonun da etkisiyle alım gücü giderek azalırken, kurda yaşanan artış hammadde tedariğini ciddi oranda etkilerken, kurdaki yükselişi engellemek için dolara olan talebi azaltmak ve dalgalanmaları dizginlemek amacıyla doğrudan müdahalenin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Geçtiğimiz dakikalardaysa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir açıklama paylaşarak beklendiği gibi kurdaki yükselişe doğrudan müdahalenin yapıldığını açıkladı. Merkez Bankası tarafından paylaşılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadelerine yer verildi.

TCMB tarafından paylaşılan açıklama:

NOT: Merkez Bankası, piyasaya resmi olarak son müdahalesini 23 Ocak 2014 tarihinde 3 milyar 151 milyon dolarlık döviz satım ihalesi yaparak gerçekleştirmişti.

Peki bu açıklama ne anlama geliyor?

Merkez Bankası'nın kurdaki artışa 'satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir' açıklaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin dolar artışını engellemek için kasasındaki dolarları satmaya başladığı anlamına geliyor.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre daha önceki senelerden yola çıkıldığında bu müdahalenin boyutlarının 2,5 - 3 milyar dolara kadar çıkabiliyor.

Müdahalenin ardından dolarda düşüş gerçekleşti:

TCMB'nin müdahalesini açıklamasıyla birlikte dolar, 13,70 seviyesinden 12,45 seviyelerine kadar çekildi.

TCMB'nin dolar rezervi ne durumda?

TCMB tarafından paylaşılan verilere göre 19 Kasım haftasında brüt rezervler, 128,4 milyar dolar seviyesindeydi. Altın rezervleri 40,5 milyar dolar iken brüt döviz rezervi 87,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Net rezervler ise 25,2 milyar dolar seviyesinde.