Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın'a 5 Ay Hapis Cezası

Geçtiğimiz yıl Amsterdam'da çektirdiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştığı için sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a dava açılmıştı. Geçtiğimiz gün görülen mahkemeyle de Taşkın'a 'müstehcenlik' suçundan 5 ay hapis cezası verildiği açıklandı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan ‘Amsterdam Seks Müzesi’ ve içinde cinsellik odaklı işletmelerin bulunduğu dünyaca ünlü Kırmızı Fener sokağı, ya da bilinen adıyla Red-light district’te çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bunun ardından ise Taşkın’ın ‘müstehcenlik’ suçundan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Gelen yeni haberlere göre de çektirdiği fotoğraflar sebebiyle davalık olan 23 yaşındaki fenomen hakkındaki karar belli oldu. Yapılan açıklamalarda binlerce takipçisi bulunan Taşkın’ın ‘müstehcenlik’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

5 yıl denetime tabi tutulacak

Öncelikle olaylardan kısaca bir bahsedelim. Taşkın, 2020 yılının ocak ayında doğum günü için Amsterdam’a seyahat etmişti. Şehirdeki Seks Müzesi ve Red-light district’i ziyaret eden 23 yaşındaki fenomen, burada çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Bu paylaşımlardan 3 ay sonra Çanakkale’ye seyahat eden Taşkın, burada kaldığı otelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Bunun ardından da ünlü fenomene; cinsel obje içeren fotoğraflar paylaşması ve iç çamaşırları ile poz vermesi sebebiyle ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Taşkın’ın 3 ay hapsinin istenmesi dünya basınında da yer buldu. Birçok medya kuruluşu açılan davayı eleştirmişti. Şimdi de dava ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen duruşmada Taşkın hakkındaki kararlar açıklandı. Mahkeme, Taşkın’a 6 ay hapis cezası verdiğini, bu cezanın iyi hâlle 5 aya indirdiğini ifade etti. Açıklamalarda, ceza nedeniyle Taşkın’ın 5 yıl denetime tabi tutulacağı, eğer bu süre içerisinde bir ceza işlerse 5 aylığına cezaevine gönderileceği aktarıldı.

Mahkemede savunma yapan fenomen, çekilen fotoğraflar ile ilgili, “Suç işlemedim. Paylaşımlarımı Hollanda’da yaptım. Bu, orada suç değil.” ifadelerini kullandı ve paylaşımlarını savundu. Bunun yanı sıra da Taşkın, mahkeme tarafından alınan kararı da eleştirdi: “Karar, ifade hürriyeti kapsamında dünyanın ne kadar gerisinde olduğumuzu gösteriyor.”