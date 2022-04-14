Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, yeni bir paylaşımda bulunarak dînde bir 'güncelleme' yaptığını(!) duyurdu. Mezarcı, su içmenin artık orucu bozmayacağını ifade ederken, bu paylaşım sosyal medyada viral oldu.

Kendisini ‘İsa Mesih’ ilan eden ve zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarla Türkiye gündemine oturan Hasan Mezarcı, bugün yine o açıklamalardan birini yaptı. Mezarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ramazan ayı orucuyla ilgili ‘kurallarda’ yeni bir ‘düzenleme’ yaptığını duyurdu... (Gülmeden bu kadar yazabildik)

Mezarcı, paylaşımında su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlı olduğunu belirterek “Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin.” şeklinde paylaşım yaptı. Mezarcı’nın ‘dîn güncellemesi’ paylaşımları şu şekildeydi:

Hasan Mezarcı’nın paylaşımı

Tabii Mezarcı tarafından yapılan bu paylaşım, sosyal medyada binlerce kişi içinn hem eğlence malzemesi oldu hem de ciddi şekillerde tepki topladı. Mezarcı’nın paylaşımına gelen bazı mizah amaçlı yapılan yorumlar şu şekildeydi:

Mezarcı, kendisine gelen ciddili tepkilereyse şu şekilde karşı çıktı: