Meta, ünlüleri taklit eden sahte hesapların arttığını ve bu hesapların "romantik" dolandırıcılık yoluyla kullanıcıları hedef aldığını açıkladı.

Sosyal medyada romantik ilişki vaadiyle kullanıcıları dolandıran sahte hesapların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Meta, bu tür dolandırıcılıklara karşı kullanıcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son zamanlarda dolandırıcılık vakalarıyla ilgili hikayeler giderek daha sık duyuluyor. Meta 2025 yılı içinde bu tür dolandırıcılıklara bağlantılı 116.000’den fazla hesabı kaldırdığını duyurdu. Şirket, özellikle Sevgililer Günü öncesinde kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Sahte hesaplarla para talep ediyorlar

Meta'ya göre dolandırıcılar genellikle ünlü isimleri taklit ediyor. Facebook, Instagram, WhatsApp ve benzeri platformlarda "aşk arayışında" olduklarını söyleyerek kullanıcılarla iletişime geçiyorlar. Bir süre sonra ise hediye kartı, kripto para ya da doğrudan para talep ediyorlar.

Meta, 2024 yılında 408.000’den fazla sahte hesabı kaldırdığını ve bu tür dolandırıcılık girişimlerinin her yıl artmaya devam ettiğini belirtiyor. Bu tür dolandırıcılıklar çoğunlukla Batı Afrika ülkelerinden yönetiliyor. Sahte hesaplarla insanları kandıran gruplar, yapay zeka destekli görüntü manipülasyonu ve ses klonlama teknikleriyle daha inandırıcı hale geliyor. Yapay zeka ile oluşturulan yüzler ve sesler sayesinde dolandırıcılar, video görüşmelerde bile gerçek bir kişi gibi görünerek güven kazanıyor.

Meta, dolandırıcılığı önlemek için geçen yıl yüz tanıma teknolojisini yeniden kullanıma sunduğunu açıkladı. Aynı zamanda organize dolandırıcılık gruplarını tespit etmek ve engellemek için diğer şirketlerle iş birliği yapmaya başladı. Meta’nın tehditleri engelleme ekibinin başındaki David Agranovich, dolandırıcıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğini belirtti.

Dolandırıcılığa karşı farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarının tanımadıkları kişilerden gelen mesajlara karşı dikkatli olmalarını öneriyor. Özellikle para talep eden veya şüpheli paylaşımlar yapan hesaplara karşı temkinli olunması gerektiği belirtiliyor.