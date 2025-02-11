Meta'yı yapay zekâ modellerini eğ,tmek için korsan kitaplar kullandığını iddia eden dava hakkında yeni bilgiler geldi. Şirketin, 82 TB boyutunda kitabı torrent'leyerek bunu yaptığı söyleniyor.

Yapay zekâ alanında en çok öne çıkan şirketlerden biri kuşkusuz Meta idi. Ancak son zamanlarda teknoloji devine bu konuda büyük suçlamalar gelmişti. Yazarlar tarafından ortaya atılan iddialarda, Meta’nın yapay zekâ modellerini eğitmek için korsan kitapları kullandığı öne sürülüyordu.

Şimdi ise davada şirkete yönelik yepyeni bilgiler geldi. Şirketin, beklenenden çok daha büyük boyutlara sahip lisanslı içeriği korsan olarak kullandığı iddia edildi.

82 TB boyutunda kitaplar torrent olarak indirilmiş

Yeni bilgilere göre şirket, hâlihazırda bilinen LibGen’e ek olarak Anna’s Archive ve Z-Library veri setlerini kullanarak kitapları korsan olarak indirimiş. Torrentlenen toplam dosya sayısının boyutunun 82 TB civarlarında olduğu düşünülüyor. Önceden iddialar 32 TB olduğu yönündeydi.

Yani anlayacağınız şirketin korsan kitaplar kullandığı iddiaları gittikçe güçleniyor. Davada, patron Mark Zuckerberg’ün bunun farkında olduğunu ve bile bile kabul ettiği de ifade edilmişti. Davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek. Ancak daha ilk duruşmanın gerçekleşmesine aylar var. Yapay zekâda lisanslı içerik kullanılması da şimdilik yasal olarak “gri” bir alan olduğunu unutmamak gerek. Yani şirketin bir ceza ile karşılaşıp karşılaşmayacağı şu an için belirsiz. Dava yıllar boyunca devam edebilir.