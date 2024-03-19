Instagram ve Facebook'taki Tüm Reklamları Kaldıran Meta Aboneliğinin Fiyatı Yarı Yarıya Düşürülecek

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Meta, Avrupa Birliği ülkelerinde Facebook ve Instagram'daki tüm reklamları kaldırmaya yarayan abonelik paketinde indirim yapmayı planlıyor. Avrupa Komisyonu ikna olursa fiyatlar, kabaca yarı yarıya düşecek.

Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA), teknoloji şirketlerini köşeye sıkıştırdı. Mesela Apple, bu yasa nedeniyle iPhone'larda USB Type-C'ye geçiş yaptı. Öte yandan; sosyal medya devi Meta ise Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılara, Facebook ve Instagram'daki tüm reklamları kaldırmaya yarayan bir ücretli abonelik planı sunmaya başladı. Bu özellik, birkaç aydır milyonlarca kullanıcı tarafından deneyimlenebiliyor.

Ancak gelen son haberler, ücretli abonelik paketinin o kadar da ilgi görmediğini ortaya koydu. Hatta Meta yetkilileri, aylık ücrette indirim yapmaya karar verdiler. Bu indirimin oranı ise neredeyse yüzde 50. Meta'nın böyle bir karar almasının nedeni ise hem Avrupa Birliği yetkililerini tam olarak ikna edememeleri hem de tüketicilerin yoğun eleştirileriydi.

Avrupa Komisyonunun onay vermesi bekleniyor

facebook ve instagram reklam engelleme aboneliği

Avrupa Komisyonu yetkilileri ile görüşen Meta avukatları, sürecin hızlanmasını sağlamak için fiyat indirimi teklifinde bulundular. Avrupa Komisyonu tarafından onay gelmesi hâlinde, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılara sunulacak abonelik fiyatları, kabaca yarı yarıya düşmüş olacak.
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Facebook ve Instagram'daki reklamları kaldıran abonelik fiyatı nasıl değişecek?

Paket ve Özellikleri Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
Masaüstünden Facebook veya Instagram 9,99 euro 5,99 euro
Mobilden Facebook veya Instagram 12,99 euro Açıklanmadı
Bağlantılı hesap ücreti (web/mobil)  6 / 8 euro  4 euro
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Kaynak : https://www.reuters.com/technology/meta-offers-cut-facebook-instagram-monthly-fees-599-euros-2024-03-19/
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