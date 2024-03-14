Instagram, geçmiş bir tarihte gönderi paylaşmanızı sağlayacak bir özelliği test etmeye başladı. Buna ek olarak Spins ismi verilen, başkalarının Reels videolarının sesini ve metnini değiştirmenizi sağlayacak farklı bir özellik üzerinde de çalışılıyor.

Instagram, her geçen yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Dün, platformun yepyeni bir hikâye formatı ve aracı üzerinde çalıştığını görmüştük. Bugün ise gönderi tarafını etkileyecek bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

Platformun üzerinde çalıştığı yeni özelliğin çoğu kişi için ilginç olacağını söyleyebiliriz. Basitçe anlatacak olursak bu araç, geçmişte bir tarihte gönderi paylaşmanızı sağlayacak.

Geriye dönük paylaşımların ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor

Özellik, daha önce de birçok kez sızıntılarını gördüğümüz Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Paluzzi, X hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderide ekran görüntüsünü görebiliyoruz. Görüntüde platforma “Geçmişte paylaş” bölümünün eklendiği görülüyor.

Bu yeni aracın ne yapacağı konusunda resmî bir bilgi yok. Ancak geçmiş bir tarihte gönderi paylaşmanızı sağlayacağını tahmin edebiliriz. Yani bu özelliği kullanarak paylaştığınız bir gönderinin altında o günün tarihi değil, sizin geçmişten seçtiğiniz bir tarih yer alabilir.

Yararlı olup olmayacağını bilemiyoruz. Hesaplarında belli temalarda fotoğraf veya video paylaşan insanlar için kullanışlı olabilir. Bu özellik sayesinde geçmişte bir gönderi paylaşarak profillerindeki boşlukları doldurabilirler. Ya da hesabında çok bir şey paylaşmayıp sonradan doldurmak isteyenler için iyi olabilir. Öte yandan dezavantajları olma ihtimali de var. Yanıltıcı şeyler paylaşarak özelliği kötüye kullananlar gibi kötü yanları mutlaka olacaktır.

Özellik hakkında bildiklerimiz bu kadar. Gerçekten dediğimiz gibi bir işleve mi sahip olacağını da bilmiyoruz. Farklı bir şey de çıkabilir. Platform şu an için bu özelliği test ediyor. Kullanıma sunulduğunda tam olarak ne sunacağını göreceğiz.

Spins isimli, başkalarının Reels videolarını değiştirmenizi sağlayacak yeni bir özellik de geliyor

Bunun dışında Paluzzi, “Spins” ismi verilen bir özellik üzerinde çalışıldığını da paylaştı. Gelen bilgilere göre bu araç, diğer kullanıcıların Reels videolarındaki metinleri veya sesi değiştirmemize olanak tanıyor. Trend videolar oluşturma konusunda popüler olacağını tahmin edebiliriz.

Örneğin Spins sayesinde içerik üreticileri bir taslak video oluşturabilir. Diğer kullanıcılar da kendi istedikleri şekilde bu videoyu değiştirebilir. Esneyen komik bir köpeğin videosu düşünelim. Bir kullanıcı bu videoyu "Pazartesi sabahı ben." yazarak paylaşırken bir diğeri ise "Okulda ders dinlerken ben." diyerek paylaşabilir.

Ana videoyu oluşturanın isminin geçeceği de Paluzzi’nin paylaşımında görülüyor. Bu da üreticilerin daha fazla insana ulaşmasını sağlayacaktır. Spins’in çıkış tarihi de şimdilik belirsiz. Instagram, yaptığı açıklamada özelliğin şimdilik şirket içinde test edildiğini ve henüz hiç kimseye sunulmadığını ifade etti.