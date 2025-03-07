Meta, dünya genelinde internet erişimini genişletmek için Internet Society ile ortaklık yaparak uygun fiyatlı bağlantı çözümleri geliştiriyor.

Meta, uygun fiyatlı internet için yeni bir ortaklığa imza attı. Şirket, dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla Internet Society ile iş birliği yaparak altyapı projelerine yatırım yapacak.

Meta, internet erişimi olmayan veya pahalı hizmetlere ulaşamayan topluluklara bağlantı sağlamak için yeni bir girişim başlattı. Şirket, küresel internet altyapısını geliştirmek amacıyla milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. Meta, özellikle deniz altı kablo projelerine büyük bütçeler ayırarak üç farklı okyanusu kapsayan bir bağlantı ağı kurmayı hedefliyor.

Meta, küresel internet erişimini genişletmek için harekete geçti

Şirketin bu alandaki en yeni adımı, kâr amacı gütmeyen Internet Society ile yaptığı ortaklık oldu. Yeni iş birliği kapsamında, 2030 yılına kadar 30 milyon dolarlık bir fon oluşturulacak. Meta, bu fonun ilk finansörlerinden biri olarak sürece dahil olurken, Internet Society ise sürdürülebilir internet erişimi sağlamak adına daha fazla destekçi çekmeyi planlıyor.

Internet Society, 2018 yılından bu yana Meta ile çalışarak dünya genelinde 45 ülkede 56 yeni İnternet Değişim Noktası (IXP) oluşturdu. Bu noktalar, yerel internet sağlayıcılarının daha hızlı ve uygun fiyatlı hizmet sunmasına yardımcı oluyor. Yeni iş birliğiyle özellikle altyapı eksikliği bulunan bölgelerde çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor.

Dünya genelinde yaklaşık 2,6 milyar insanın internet erişimi bulunmuyor. Bu durum bilhassa eğitim, sağlık ve dijital hizmetlere erişimde önemli bir engel oluşturuyor. Internet Society Başkanı ve CEO'su Sally Wentworth, Meta ile yapılan yeni iş birliğinin 2 milyardan fazla insanın internet erişimine katkı sağlayacağını belirtiyor. Organizasyon, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcı tabanlarını genişletme çabalarından yararlanarak projeye daha fazla yatırım çekmeyi amaçlıyor.