X’in tahtını sallamaya aday olarak doğan Instagram Threads, kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Ancak bu hızlı başlangıç, aynı hızla bir düşüşe dönüştü. Peki, ne oldu da bu büyük potansiyel başarısızlığa sürüklendi?

X, yıllardır sosyal medya dünyasının en farklı platformlarından biri olarak öne çıkmıştı. Fakat Elon Musk'ın devralmasının ardından yaşanan değişiklikler, birçok kullanıcının gözünde platformun geleceğini sorgulatmaya başladı.

Bu boşluğu doldurmak için sahneye çıkan Instagram Threads, büyük bir ilgi topladı. Sonrasında işler beklenildiği gibi gitmedi. Sahiden, neden hızla düşüşe geçti?

Türkiye'de neden kapanmıştı? İlk önce bunu özet geçelim.

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında önemli bir soruşturma başlamıştı. Soruşturmanın merkezinde, Meta’nın Instagram ve Threads arasındaki veri entegrasyonu bulunuyordu.

Kurul, Meta’nın Instagram hesapları üzerinden Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcı onayı olmaksızın birleştirdiğini tespit etti. Bu durumun soruşturma sonuçlanana kadar telafisi güç zararlara yol açabileceği düşünüldü ve Meta’ya geçici tedbir kararı uygulanmıştı.

Rekabet Kurulu henüz Threads'in açıldığına dair hakkında resmî bir açıklama yapmamış olsa da kullanıcıların VPN kullanmaksızın uygulamaya giriş yaptığı biliniyor.

Şimdi gelelim neden başarısız olduğuna: Instagram Threads, X’e alternatif olarak açık ve kamusal bir konuşma alanı yaratmak iddiasıyla tanıtılmıştı.

Vizyon, başlangıçta büyük bir ilgi topladı ve platform, sadece birkaç hafta içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Büyüme hızı o dönemde büyük ses getiren ChatGPT'yi bile geride bıraktı.

Ancak hızlı bir başlangıç her zaman kalıcı bir başarıyı garanti etmez. Threads'in ilk günlerindeki popülaritesi, kullanıcıların yenilik arayışı ve merakından kaynaklanıyordu. Fakat bu merak, kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.

Threads’in algoritması, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri oldu. X gibi bir platformdan ilham alınmış olmasına rağmen Threads, kullanıcılarına içeriklerini özelleştirme konusunda yeterince esneklik tanımadı.

Kullanıcılar, ilgilerini çekmeyen rastgele içeriklerin arasında kaybolmaktan sıkıldılar.

İnsanlar, sosyal medya deneyimlerinde kendi ilgi alanlarına yönelik içerikler görmek isterler. Fakat Threads, bu konuda yetersiz kaldı. Threads’in algoritması, kullanıcılara takip ettikleri kişilerin içeriklerini sunarken bu içerikleri rastgele diğer kullanıcıların paylaşımlarıyla karıştırıyordu.

Bu durum, platformun kullanımını zorlaştırdı ve kullanıcıların ilgisini kaybetmesine neden oldu. İlk başta 19 dakika olan ortalama oturum süresi, hızla 5 dakikaya düştü. Kullanıcıların platformda geçirdikleri zamanı ciddi şekilde azalttı ve platforma olan ilgiyi yitirmelerine yol açtı.

Sosyal medya platformlarında kullanıcıları çeken en önemli unsurlardan biri, zengin ve çeşitli içerik sunabilme kapasitesidir.

X, yıllardır milyarlarca içeriğin birikmesi sayesinde kullanıcılarına her an keşfedilecek yeni bir şeyler sunar. Tahmin edersiniz ki Threads, henüz bu aşamaya gelmediği için içerik çeşitliliği konusunda da sınıfta kaldı.

X, bağımsız bir platform olarak kendi markasını yaratırken Threads, Instagram'ın bir uzantısı olarak konumlandı.

Bağımsız bir platform olmanın avantajı, kendi kimliğini ve kullanıcı kitlesini oluşturabilme yeteneğidir. Ancak Threads, bu kimliği tam anlamıyla oluşturamadı.

Threads'in Instagram'a bağlı olması, birçok kullanıcı için de rahatsızlık verici bir durumdu. Threads'i kullanmak için bir Instagram hesabı gerekliliği, birçok potansiyel kullanıcıyı platformdan uzaklaştırdı.

Herkesin Instagram'ı aktif olarak kullanmak istememesi veya Instagram'a bağlı kalmayı tercih etmemesi, Threads'in geniş kitlelere ulaşmasını engelledi.

Yine de Zuckerberg’in gelecekte bu durumu düzeltmek için ne tür adımlar atacağı merak konusu. Belki de Threads, bir gün yeniden doğacak ve bu sefer kalıcı bir başarı yakalayacak.

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