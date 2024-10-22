Meta, ünlülerin jetlerini izleyen ve konumlarını paylaşan hesapları "mahremiyet" gerekçesiyle kapattı.

Sosyal medyada ünlülerin jetlerini izleyen pek çok hesap var. Bu hesaplar Mark Zuckerberg, Elon Musk, Kim Kardashian, Bill Gates, Jeff Bezos, Kylie Jenner yer alsa da özellikle Taylor Swift ve ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın jetlerini izleyen büyük bir kitle bulunuyor. Bu tür hesapların bir kısmının sahibi olan Jack Sweeney ve benzer hesap sahipleri, Meta'nın Instagram ve Threads'teki jet izleme hesaplarını kapattığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Meta, bu durumun gerekçesi olarak bahsi geçen hesapların gizlilik kurallarını ihlal etmesini ve bireylerin "fiziksel olarak zarar görme riskine neden olmalarını" gösterdi.

Hesaplar kademeli olarak kapatılıyor

Meta'nın açıklamasına göre Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSanctis ve diğer ünlülerin uçuşlarını takip eden hesaplar pazartesi gününden itibaren “Takip ettiğiniz bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir” mesajını veriyor.

Bir Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Kişilerin fiziksel zarara uğrama riskini göz önünde bulundurarak ve bağımsız Denetim Kurulu'nun tavsiyesine uyarak, gizlilik politikamızı ihlal eden bu hesapları devre dışı bıraktık” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, özel uçak sahiplerinin kayıt bilgilerinin anonim hâle getirilmesini sağlayan bir yasayı Mayıs 2024'te imzalamıştı. Öte yandan Sweeney, yüksek profilli kişileri takip etmenin hâlâ kolay olduğunu ve diğer uçuş takip meraklılarından gelen ipuçlarıyla uçakların takip edilebildiğini söyledi.