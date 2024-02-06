Ünlülerin özel jetlerini takip eden ve Elon Musk'ı paylaştığı ElonJet hesabıyla ünlenen üniversite öğrencisi Jack Sweeney, paylaşımları nedeniyle Taylor Swift'in avukatları tarafından tehdit edildi.

Jack Sweeney isimli bir üniversite öğrencisi, X üzerindeki hesaplarıyla tanınır hâle gelmişti. Sweeney, ünlü isimlerin özel jetlerinin hareketlerini takip ediyor ve birden fazla hesabında paylaşıyordu. Bu hesaplardan belki de en çok bilineni Elon Musk’ın jetini takip eden “ElonJet” idi. Musk, 2022’de bu genci paylaşımları nedeniyle banlamıştı. Ancak hesap kısa süre sonra geri dönmüştü.

Genç yazılımcı şimdi de bir başka ünlüyle gündeme geldi. Gelen bilgilere göre dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Sweeney’in paylaşımlarından hiç memnun değil

Paylaşımların "fiziksel ve duygusal zarara" yol açtığını söyleyen Taylor Swift, Sweeney’i davayla tehdit ediyor

Jack Sweeney / Taylor Swift

The Washington Post’un aktardığına göre Swift’in avukatları, Jack Sweeney’i yasal işlem başlatmakla tehdit etti. Avukatlar, geçtiğimiz aralık ayında Central Florida Üniversitesinde eğitim gören 21 yaşındaki gence durması için bir mektup gönderdi.

Mektupta, sosyal medya hesaplarının “doğrudan ve onarılamaz zararın yanı sıra fiziksel ve duygusal zarara” neden olduğu belirtildi. Sweeney’in “takip ve taciz etme” olarak nitelendirilen davranışı durdurmadığı takdirde “her türlü yasal yola başvurmaktan başka seçeneklerinin kalmayacağı” da eklendi.

Sweeney'in paylaştığı bilgiler zaten kamuya açık

Sweeney’in hesabından paylaştığı bilgilerin zaten kamuya açık olduğunu belirtelim. Genç yazılımcı, direkt olarak ABD Federal Havacılık Dairesi tarafından herkesle paylaşılan verileri kullanıyor. Yani gizli bir bilgi paylaşmıyor. Hesaplarda özel jetler dışında bu uçuşların yakıt kullanımı ve sera gazı emisyonlarıyla ilgili bilgilere de yer veriliyor.

Sweeney, The Verge’e yaptığı açıklamada zarar verme gibi bir niyetinin asla olmadığını belirtirken şunları söyledi: “Hiç zarar verme gibi bir niyetimin olmadığını belirtmek isterim. Aslında Swift’in sevdiğim bazı şarkıları bile var. Şeffaflığa ve kamunun bilgilendirmesine inanıyorum.”

Taylor Swift, özel jet kullanımı nedeniyle dünyada en çok karbon ayak izine sahip ünlü

Taylor Swift’in dünyada karbon ayak izi en yüksek ünlüler listesinde yıllardır ilk sırada yer aldığını belirtelim. Kendisi bu unvanı özel jet kullanımıyla kazandı. Örnek verecek olursak Swift, sırf NFL’de oynayan Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce’yi izlemek için yaptığı uçuşlarda üç ayda 138 tonluk emisyona neden olmuş. Sadece bu uçuşlarda ortaya çıkan karbon salınımını dengelemek için 2282 ağaç dikilmesi ve on yıl boyunca büyümesi gerekiyor.

Swift’in ekibi 2022 yılında karbon salınımıyla ilgili verilerle ilgili açıklama yapmış ve jetin sık sık başkalarına ödünç verildiğini söylemişti. Buna atıfta bulunan Sweeney, Swift’in avukatlarının şu anki açıklamalarının önceki açıklamalarla çeliştiğini söylüyor.