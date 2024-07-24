Meta'nın gelecek ay dağıtacağı güncelleme ile birlikte Meta Quest sanal gerçeklik başlıkları yapay zekâ desteğine kavuşacak.

Son dönemde hemen her cihazda karşımıza çıkan yapay zekâ elbette akıllı gözlüklere ve başlıklara da geliyor. Şu anda Meta'nın Ray-Ban ortaklığıyla geliştirdiği akıllı gözlüklerinde yer alan yapay zekâ özellikleri, önümüzdeki ay yapılacak olan güncelleme ile birlikte Quest sanal gerçeklik başlığına da gelecek.

Bu özellikler başlangıçta daha deneysel bir teknoloji olacak. Öte yandan Apple Vision Pro için ne bu yılın geri kalanında ne de gelecek yıl için Apple Intelligence adlı yapay zekâ özelliklerine sahip olmasını sağlayacak bir güncelleme gelmeyeceği iddia ediliyordu. Mark Gurman ise yapay zekânın gelecek yıl Vision Pro'ya geleceğini savunmuştu.

Meta Quest ağustosta yapay zekâya kavuşacak

Meta Quest, ağustos ayında gelecek olan güncelleme ile yapay zekâ özelliğine sahip olacak. Öte yandan bu güncelleme ilk olarak Kuzey Amerika'daki kullanıcılara sunulacak. ABD ve Kanada'daki kullanıcıların erişebileceği asistan ilk aşamada deneysel olarak kullanılacak.

Bu özellikler arasında Meta AI with Vision özelliği de yer alacak. Passthrough kullanılırken kullanıcılar, başlıklarından bir şey izlerken içinde bulundukları ortamı da kullanabiliyorlar. Bu özellik kullanılırken Quest asistanına erişmek de mümkün oluyor.

Bakalım yapay zekâ özellikleri başlıklarda nasıl çalışacak ve kullanıcıları ne kadar memnun edecek.