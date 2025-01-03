100'den fazla Facebook sayfası, "yakıt filtresi" adıyla susturucu satan reklamlara yer verdiği ortaya çıktı. Yasal gereklilikler hiçe sayılıyor ve dolandırıcılık riski bulunuyor.

Meta'nın sosyal medya platformlarında, silah ekipmanları ve "yakıt filtresi" adı altında susturucu olarak kullanılabilecek ürünlerin reklamlarının yapıldığı tespit edildi. Bu tür reklamların platformun yasaklı içerik politikasına rağmen yıllardır yayında olduğu belirlendi.

Facebook ve Instagram'da, "yakıt filtresi" adı altında satılan ve silah susturucusuna dönüştürülmesi mümkün olan cihazların tanıtıldığı ortaya çıktı. Yetkili mercilerden onay alınmadan yapılan bu tür modifikasyonlar, ABD yasalarına göre yasa dışı kabul ediliyor.

100'den fazla facebook sayfası silah ekipmanlarını tanıttı

Elde edilen verilere göre, 100'den fazla Facebook sayfasının bu reklamların yayılmasında aktif rol oynadığı tespit edildi. Ürünlerin 50 dolara satıldığı ve reklamların çoğunun videolarla desteklendiği belirlendi. ABD yasalarına göre susturucu satın alımı için parmak izi verilmesi, geçmiş kontrolü yapılması ve ATF'ye ödeme yapılması zorunlu. Ancak bu reklamlarda bu yasal gereklilikler göz ardı edilerek tanıtımlar yapılıyor. Ayrıca reklamların, sahte e-ticaret siteleriyle bağlantılı olduğu ve satılan ürünlerin düşük kaliteli ya da dolandırıcılık amaçlı olabileceği tespit edildi.

Meta'nın, platformlarında silah modifikasyonlarını tanıtan reklamlara karşı yasaklayıcı politikaları bulunsa da denetimlerin yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Raporda paylaşılan bulguların ardından bazı reklamlar kaldırılsa da benzer içeriklerin yeniden yayımlandığı tespit edildi.