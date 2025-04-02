Meta ve TikTok’un Çinli ajanslara sağladığı geri ödeme teşvikleri, dijital reklam pazarında adil rekabet dengesini bozdu.

Farkında bile olmadan telefonlarımızda Çinli uygulamalarla yaşamaya başladık. Peki bu nasıl oldu? Meta ve TikTok’un arka planda yürüttüğü kampanyalar, tüm uygulama ekosistemini kökten değiştirmiş durumda.

Teknasyon’un kurucusu Mustafa Vardalı, kaleme aldığı yazıda Meta’nın Çinli reklamverenlere sunduğu %10’luk geri ödeme sistemine dikkat çekti. Vardalı’ya göre bu sistem, dijital reklamcılıkta adil rekabeti tamamen ortadan kaldırıyor. Üstelik sadece rekabeti bozmakla kalmıyor; Çinli şirketler bu iadeler sayesinde rakiplerinin bütçesini dolaylı olarak kendi avantajlarına çevirebiliyor.

%10’luk İade, pazarın yönünü değiştirdi: Küresel reklamda dengeler bozuldu

Meta, TikTok ve benzeri platformların yalnızca Çinli ajanslara özel sunduğu geri ödeme teşvikleri,dijital reklam dünyasında ciddi bir dengesizlik yaratmış durumda. Geliştirici firmalar genelde %10-20 arasında kâr etmeye çalışırken, Çinli reklamverenler yaptıkları harcamaların %10’una kadarını geri alabiliyor. Bu da doğal olarak, pazarda ayakta kalmaya çalışan diğer şirketlerin işini bir hayli zorlaştırıyor.

Meta’nın sunduğu teşviklerin Çinli ajansların yalnızca kendi ülkelerindeki değil, başka ülkelerdeki reklamverenleri de hedef alarak portföylerine eklemesine zemin hazırladığı aktarıldı. Resmi kurallara göre bu tür bir faaliyet yasak olmasına rağmen, Meta’nın bu duruma müdahale etmediği öne sürüldü. Bu yapı sayesinde Çinli ajansların reklam kampanyalarını hızla büyüttüğü ve yerel şirketleri pazardan çekilmeye zorladığı ifade edildi.

Vardalı, kaleme aldığı yazıda bu ayrıcalıklı yapının yalnızca etik açıdan değil, hukuki açıdan da ciddi sorunlar taşıdığını ifade etti. Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ile ABD Antitröst yasalarının, bu tür tek taraflı teşvik sistemlerini yasakladığını hatırlattı. Çinli ajanslara özel olarak uygulanan geri ödeme modelinin, küresel reklam pazarında tekelleşmenin önünü açtığını dile getirdi.

Meta’nın Çinli ajanslara sunduğu geri ödeme teşviklerinin yalnızca bu ajanslara avantaj sağlamakla kalmadığını belirten kaynaklar, bu durumun küresel pazarda birçok reklamvereni rekabetin dışına ittiğini aktardı. Sektördeki bu dengesizliğin sürmesi halinde, reklam pazarının büyük bir bölümünün yakın zamanda Çin merkezli ajansların kontrolüne geçeceği ifade edildi.