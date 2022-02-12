Metaverse'teki yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Türkiye'de kurulan bir şirket, dünyada ilk kez metaverse üzerinden gerçek ödeme yöntemleri ile alım satım gerçekleştirilmesine olanak sağladı.

Her geçen gün metaverse yatırımlarının daha da büyüdüğünü ve bu konuya daha fazla insanın ilgi duymaya başladığını söylememiz yanlış olmaz. Bu tarz yatırımların ‘saçma’ olup olmadığı tartışmaları sürse de Türkiye ve tüm dünyadan yeni metaverse adımları görmeye devam ediyoruz ve her gün yeni bir ilk ile karşılaşıyoruz.

Daha önce metaverse’te insanların evlendiğini, ‘dijital hac’ kavramı gibi ilginç olayların ortaya çıktığını paylaşmıştık. Şimdi de metaverse’te yeni bir gelişme yaşandı. En fazla sanal arsa satılan ülkelerden biri olan Türkiye’de konu hakkında dünyada bir ilk gerçekleştirildi.

İlk kez gerçek ödeme yöntemleriyle alım satım gerçekleştirildi

196 ülkeye hizmet veren Alman giyim şirketi DePauli AG, gelen haberlere göre bir süre önce İzmir’de DePauli Systems isimli bir şirket kurdu. Bunun ardından da e-ticaret alanında hizmet veren firma, metaverse’e yönelik bir adım atma kararı vererek QS-PAY Payment isimli ödeme yöntemini; müşterilerine sanal evrende dolaşabilme, iş toplantısı yapabilme, özel ve ticari amaçlı eğitim verebilme, gerçek dünyada yer alan ürünlerin dijital olarak incelenme imkânını sağlayan QS-Metaworlds isimli sanal dünyaya entegre etti.

Bunun ardından da dünyada ilk kez gerçek ödeme yöntemi ile metaverse üzerinden alım satım gerçekleştirildi. QS-Metaworlds kullanıcılarının metaverse üzerinden toplantı yaptığı, bir ürünü arayıp buldukları ve bu ürünü kredi kartlarıyla satın aldıkları ifade edildi. Ayrıca ürünün ertesi gün gerçek dünyada müşterilere teslim edildiği ve bunun dünyada ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilmiş olmasının oldukça ilgi gördüğü de gelen haberler arasında yer aldı.

Açıklamalara göre proje sayesinde insanlar, metaverse’ten ayrılmadan gerçek ödeme yöntemleri ile ticaret yapabiliyor. Kişisel güvenliği artırmak için çıkarılan Private Dijital Safe (Özel Sanal Kasa) özelliğinin de kullanıcıların bilgilerini sanal dünyalarda kullanabilmesine ve bu bilgileri istedikleri durumlarda paylaşabilmesine olanak sağladığı belirtiliyor. Ayrıca gelen açıklamalarda QS-PAY Payment ödeme sisteminin diğer metaverse platformlarına uyumlu olabileceği ve e-ticaret alanında önemli gelişmelere yol açabileceği de yer alıyor.