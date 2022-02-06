Metaverse'teki Gayrimenkul Satışları Milyar Dolara Çıkabilir

Analitik firması Metametic Solutions, metaverse gayrimenkul satışlarının dört büyük platformda geçtiğimiz yıl 501 milyona ulaştığını açıkladı. Ayrıca şirket, bu yıl bu sayının iki katına ulaşarak 1 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Son zamanlarda oldukça popüler olan metaverse kavramını duymayan yoktur. Birçok şirketin ve insanın milyarlarca dolar yatırım yaptığı bu sanal evrenler, gün geçtikçe popülerleşiyor. Hatta o kadar fazla popülerleşiyor ki metaverse’de hacca gitmek, sanal konserler izlemek, iş kurmak her geçen gün daha sık duyduğumuz şeyler haline geldi. Bilindiği üzere bu tarz dijital ortamlarda yer alan sanal araziler gibi gayrimenkuller de bu çılgınlığın tepesinde yer alıyor.

Türkiye’de de metaverse arazileri oldukça popüler durumda. Daha önce sizlerle Türkiye’nin OVRLand metaverse platformundan en çok arazi alan ülke olduğunu, hatta bu durumun daha da ileri gittiğini ve bazı insanların sahibinden.com üzerinden metaverse arsası satışa çıkardığını paylaşmıştık. Yani anlayacağınız bu tarz gayrimenkullerin popülerliği hem Türkiye hem de dünyada artmış durumda. Yeni haberler de durumun bu yıl daha da büyüyeceğini ve inanılması güç seviyelere yükselebileceğini gösteriyor.

Metaverse gayrimenkul satışları 1 milyar dolara ulaşabilir

Metaverse analitik firması Metametic Solutions’a göre, metaverse platformlarında geçtiğimiz yıl boyunca büyük bir artış gösterdi. Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels ve Somnium isimli dört büyük metaverse platformuna dikkat çeken şirket, buralarda 2021 yılında yarım milyardan fazla; yani 501 milyon dolarlık sanal gayrimenkul satışı gerçekleştiğini aktardı.

Metametic Solutions, yaptığı açıklamalara bu satışların bu yıl da önemli derecede artarak iki katına çıkmasını; yani 1 milyar dolara ulaşmasını beklediğini de ekledi. Londra merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Brand Market Research de yayımladığı bir raporda, metaverse gayrimenkul pazarının yıllık bileşik büyüme oranının 2022’den 2028’e kadar %31 olmasını beklediğini kaydetti. Bu durum da birçok insana ‘saçma’ gelen sanal arazi yatırımlarının ciddi anlamda büyüme gösterebileceğini gözler önüne sermiş oldu.

‘Trilyonlarca dolarlık fırsat’

Ayrıca birçok kişi ve kurumun, metaverse’ü trilyonlarca dolarlık bir fırsat olarak gördüğünü de sözlerimize ekleyelim. Küresel yatırım bankaları Goldman Sachs ve Morgan Stanley, yaptığı açıklamalarda metaverse’ün 8 trilyon dolarlık bir pazar olabileceğini tahmin ettiğini belirtmişti.

Apple CEO’su Tim Cook da metaverse’ün potansiyelinin fazla olduğunu gördüklerini; bu yüzden şirket olarak yatırımlar yaptıklarını ifade etmişti. Ayrıca dev finansal hizmetler şirketi Bank of America stratejisti Haim Israel de kripto paraların metaverse’te kullanılabileceğini ifade ederek bu sanal evrenleri büyük bir fırsat olarak değerlendirmişti.

Durum böyle olsa da hâlen milyonlarca insan, fiziksel olarak erişimimizin olmadığı varlıklara bu kadar para ödenmesine anlam veremiyor. Zaten uzmanlar da daha metaverse’ün beklenilen seviyeye ulaşması için erken olduğunu ve bu nedenle bazı kötü amaçlı insanların bu platformları dolandırıcılık, kara para aklama gibi olaylar için kullanabileceğini düşünüyor ve uyarılarda bulunuyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.