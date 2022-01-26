Bütün dünyanın ilgi odağı olan sanal evren metaverse için bir adım da Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan, başlıca hac mekanlarını metaverse'te ziyaret etmenin mümkün olacağını duyurdu.

İnternetin geleceği olacağı gözüyle bakılan metaverse projesine her gün yeni bir yatırım ve girişim yapılıyor. Pek çok dünya ülkesinden farklı şehir daha öncesinde metaverse’e dahil olmuş; Hatta Türkiye’de 'Sahibinden'den bile arsa satılmaya başlandığı metaverse evrenine başkent Ankara’nın da dahil olduğu açıklanmıştı.

Metaverse çılgınlığına dair bir atak da Suudi Arabistan’dan geldi. Suudi Arabistan, Müslümanlar için en kutsal mekan olan Kabe'nin duvarında bulunan Hacer-ül Esved taşını metaverse’te ziyaret edebilecekleri bir girişim başlattığını açıkladı.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle Hacer-ül Esved'i evinizden ziyaret etmek mümkün olacak

Arapça’da “siyah taş” anlamına gelen ve yerden 1,5 metre yüksekte yer alan Hacer-ül Esved​ taşının, Kabe’nin inşası sırasında Hz. İbrahim tarafından, tavafın başlayacağı yerin belirlenmesi için yerleştirildiğine inanılıyor. Kabe’nin etrafında dönerek tavaf eden hacılar, her bir dönüşte bu taşı selamlayarak, el sürerek veya öperek hac ibadetini gerçekleştiriyor.

Ancak “Sanal Hacer-ül Esved” isimli bu yeni girişim sayesinde Hacer-ül Esved taşını görmek için fiziksel olarak orada bulunma zorunluluğu ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Mekke’de bulunan Ulu Camii İmamı Abdurrahman Sudeysi’nin geçtiğimiz ay açılışını yaptığı girişimin, Ümmü’l-Kurra Üniversitesi ile Sergiler ve Müze İşleri İdaresi’nin ortak bir projesi olduğu bildiriliyor.

Öte yandan Sudeysi, Mekke ve Medine’deki camilerde çok fazla tarihi-İslami miras bulunduğuna ve bu mirasların herkesin ulaşabilmesi adına dijital hale getirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Proje, görme ve işirme duyularının yanında dokunma ve koku duyularına da hitap edecek

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşıma göre bu yeni girişim, Müslümanların Mekke'ye hac ziyareti gerçekleştirmesinden önce Hacer-ül Esved'i deneyimlemelerini sağlıyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle birlikte insanların evlerinden oturarak Mekke’deki önemli hac mekanlarını ziyaret edebileceği simülasyon için, kişilerin görme ve işitme duyularının dışında dokunma ve koku duyularını da deneyimleyebileceği ifade ediliyor.

Bütün bunların dışında insanların bu yeni sanal gerçeklik projesine ne zaman ve ne şekilde erişim sağlayabileceğine dair ise şimdilik bir bilgi paylaşılmadı.