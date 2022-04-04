Metaverse çılgınlığı devam ederken Outside Interactive isimli bir kuruluş, Metaverse’e karşı olarak kurulan Outerverse isimli projesini duyurdu. Outerverse, insanları VR cihazlarıyla meşgul etmek yerine dışarı çıkmaya teşvik eden bir proje olacak ve içerisinde NFT satışları da yapılacak. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Dış mekân ve sağlıklı yaşam odaklı medya markalarının Boulder merkezli ana şirketi Outside Interactive platformu, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada bir NFT satış sitesi, dış mekan odaklı içerik için bir yayın platformu ve insanları dışarıda zaman geçirmeye teşvik eden bir sadakat programı başlattığını duyurdu. Şirket, bunların tamamını ‘Outerverse’ olarak adlandırdı, kaptınız mı kelime şakasını?

Tabii ki buradan Metaverse’e karşı bir şeyler olduğunu çıkartabilirsiniz. Outside Interactive CEO’su Robin Thurston, yaptığı açıklamada “Outerverse konsepti, metaverse’e karşı olmak için oluşturuldu. İnsanların VR setleriyle veya ekranlarla o denli vakit geçirmesine karşıyız” diyor.

Projeden gelen gelirler karbon ayak izinin silinmesi için kullanılacak

Outerverse platformunda ilk sunulan hizmet, sınırlı süre satışta kalacak bir NFT olacak ve bu NFT, Outerverse Pasaportu olarak geçecek. Outerverse Pasaportu sayesinde şirketin abonelik hizmeti Outside+’a üye olunabilecek.

Outside.io isimli NFT satış sitesinde daha sonra sanatçılar, influencer’lar, dış mekân temelli markalar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların oluşturduğu yeni NFT’ler de satışa sunulacak. NFT’lerden elde edilen gelirler projenin devamı ve karbon ayak izinin silinmesi için kullanılacak.

Outside ayrıca kendi Gaia GPS ürününden ve üçüncü taraf fitness takip cihazlarından gelen verilerden yararlanarak kayak veya sırt çantasıyla gezme gibi açık hava etkinliklerine belirli bir zaman harcayan üyelerine ödüller sunmayı da planlıyor.

Şirketin CEO’su Thurston, blok zinciri teknolojisinin direkt olarak çevreye olan etkisi nedeniyle zararlı bir şey olmasına rağmen Outerverse’de satılacak olan NFT’lerin işlemlerinin iki Google aramasından daha az enerji harcadığı belirtilen Solana blok zincirinin kullanacağını açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.