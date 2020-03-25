Bilim İnsanları, Meteorda Dünya Dışı Süperiletken Keşfetti

ABD’den bilim insanları, laboratuvarda inceledikleri meteroitlerde süperiletkenler keşfettiler. Araştırmacılar, bu süperiletkenlerin Dünya dışı ortamlarda meydana geldiğini açıkladılar.

California Üniversitesi’nden bilim insanları, New York’taki Brookhaven Laboratuvarı’nda 15 tane kuyruklu yıldız ve asteroide ait örnekleri analiz ettiler. Araştırılan örneklerden Mundrabilla ve GRA 95205 ismi verilen iki örnekte süperiletken tespit edildi.

Güneş Sistemi’nin geçmişine dair yapılan bu çalışmada taşların sistemin ilk dönemlerine ait maddeler bulundurdukları ve Dünya dışında doğal olarak meydana gelmiş süperiletkenler içerdikleri keşfedildi. California Üniversitesi’nden James Wampler, tespit edilen süper iletkenlerin Dünya dışında oluştuğu tespit edilen ilk süper iletkenler olduğunu söyledi.

Bilim insanları, meteroitlerde keşfedilen süperiletkenleri kurşun, kalay ve indiyum alaşımları olarak karakterize ettiler. Bilim insanları bu alaşımdan yola çıkarak Güneş Sistemi hakkında yeni bilgiler elde edebilirler. Araştırmacılar, süperiletkenlerin gezegenlerin oluşumu, gezegenlerin manyetik alanların şekli ve kaynağı, yüklü parçacıkların hareketlerini etkileyebileceğini söylüyorlar.

Küçük bir asteroit veya kuyruklu yıldızlardan kopan bir parçalar, meteor olarak biliniyor. Dünya'nın atmosferine girdiklerinde sürtünmeden dolayı yanmaya başlayan meteorlar, Dünya dışı ortamdan getirdikleri maddelerle Güneş Sistemi ve uzay hakkındaki araştırmalara yardımcı oluyorlar.