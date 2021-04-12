MG, Türkiye'deki İlk Elektrikli Otomobili ZS EV'yi Tanıttı

İngiliz otomobil üreticisi MG, "ZS EV" olarak isimlendirdiği elektrik motorlu SUV modelini Türkiye pazarında satışa sunduğunu açıkladı. 40 bin TL kapora ile bugünden itibaren satın alınabilen otomobil, piyasadaki diğer elektrik motoru araçlara göre uygun fiyatlı.

İngiltere'nin en köklü otomobil üreticilerinden bir tanesi olan MG, bir süre önce Türkiye'ye elektrik motorlu bir araçla giriş yapacağını duyurmuştu. Bugünse beklenen oldu ve şirket, "ZS EV" olarak isimlendirdiği elektrik motorlu SUV modelini Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Araç an itibarıyla, ön sipariş programı kapsamında satın alınabiliyor.

MG'nin Türkiye'ye getirdiği ZS EV modeli, tasarım açısından benzersiz değil. Bugün piyasaya sürülen her SUV modeli ile benzer özellikler taşıyan araç, rakiplerinden öne çıkmak içinse fiyat ve garanti kartlarını ön plana çıkarıyor. Ayrıca L2 seviyesinde otonom sürüş sistemine de sahip olan ZS EV, Türkiye'de hem elektrik motorlu hem de otonom sürüş sistemli araç arayışında olan vatandaşlara hitap edecek gibi görünüyor.

Karşınızda MG ZS EV

Aracın dış tasarımı fazla geleneksel olsa da iç kısma geçtiğimizde, premium araç hissinin tüm detaylarını görüyoruz. Kesik tasarımlı direksiyon simidi, 8 inç büyüklüğünde Android Auto ve Apple Car Play destekli multimedya ekranı, kumanda tasarımlı vites ve açılabilir cam tavan gibi detaylar, aracın etkileyiciliğini gözle görülebilir şekilde artırıyor.

Türki pazarına getirdiği araçta hafif bir elektrik motoru tercih eden MG, bu motorun benzerlerine kıyasla daha verimli olduğunu söylüyor. 105 kW güç üreten motorun torku ise 353 Nm olarak karşımıza çıkarken, 44.5 kWh'lik batarya ise bu araca WLTP standartlarında 263 kilometre menzil sunuyor. DC şarj istasyonları ile yalnızca 40 dakikada yüzde 80 şarj olan aracın ev ya da iş yeri gibi yerlerde tamamen şarj edilmesi ise, 7 saat sürüyor.

MG ZS EV'nin sahip olduğu önemli özelliklerinden bir tanesi de şirketin "MG ValueGuard" olarak isimlendirdiği değer koruma garantisi. Eğer bu aracı şu an satın alırsanız, aracı bir yıl kullandıktan sonra MG'ye satabiliyor ya da yeni bir MG ile takas edebiliyorsunuz. Ayrıca bu aracı satın aldığınızda, 7 yıl-150 bin km üretici garantisine de sahip oluyorsunuz. Üstelik bu üretici garantisi, bataryayı da kapsıyor. Peki Türkiye'ye hızlı bir giriş yapmayı planlayan MG'nin elektrikli SUV modeli ne kadar?

İngiliz otomobil üreticisinin yüzde 100 elektrik motorlu SUV modeli, Türkiye'de "Comfort" ve "Luxury" olarak isimlendirilen iki paket olarak satılacak. Bu paketlerden Comfort'ın 394 bin TL'den başlayan, Luxury'nin ise 409 bin TL'den (vergiler dahil anahtar teslim fiyatı) satılacağını ifade eden şirket, ön sipariş kapsamında da 40 bin TL gibi makul sayılabilecek bir ücret talebinde bulunuyor. Üstelik bu tutarı ödediğinizde, Wallbox olarak isimlendirilen akıllı şarj cihazı ve bu cihazın kurulumuna da ücretsiz olarak sahip olmuş oluyorsunuz.