Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayımladığı son verileri analiz eden Anadolu Ajansı, Türkiye'de otomatik vitesli araçların tercih edildiğini ortaya koydu. 2021 yılının Ocak ve Mart ayları arasındaki otomobil satışlarını inceleyen ajans, ilgili periyotta satılan otomobillerin 76,5'inin otomatik vites olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan ve Ocak-Mart 2021 periyodunu kapsayan araç satış raporuyla ilgili detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışma, Türkiye'de otomatik vitesli araçların çok daha fazla ilgi gördüğü sonucuna ulaştırdı. ODD verilerine göre otomatik vitesli araç satışları, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 68.17'lik artış gösterdi.

Servis edilen verilere göre 2021 yılında ocak ila mart ayı aralığını kapsayan dönemde 119 bin 772 adet otomobil vitesli otomobil satışı gerçekleşti. Buna karşın manuel vitesli otomobil satışlarının sayısı ise 36 bin 692 adet olarak kaydedildi. Bu da satılan her 10 otomobilden 7 tanesinden biraz daha fazlasının otomatik vitesli olduğu anlamına geliyor.

Ultra lüks segmentte otomatik vites tercihi yüzde 100

Servis edilen verilere göre vatandaşlar, lüks segment araç alırken otomatik vitesi fazlasıyla önemsediler. Hatta F segmentinde satın alınan araçların yüzde 100'ü otomatik vitesti. D ve E segmenti araçlarda da benzer bir durum yaşanırken, A segment araçların da yüzde 95,1'i otomatik vitesliydi. Ayrıca, B segment araçların yüzde 79,1'i, C segment araçların ise yüzde 69,4'ü otomatik vitesli tercih edildi.

Vatandaşlar, otomobil alırken vites tercihi yapmış olsalar da araç alırken dikkat edilen tek husus bu değildi. Öyle ki A, B ve C segment araçlar, belirli periyotta yapılan satışların yüzde 86,5'ini karşıladı. Böyle bir durumun gerçekleşmesinin nedeni ise bu segmentteki araçların vergi oranlarının düşük olmasından kaynaklanıyor.