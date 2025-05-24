MG’nin fastback tasarıma sahip sedan modeli MG7, Türkiye’de satışa çıktı. Passion ve Excellence olmak üzere iki donanım seçeneğiyle sunulan MG7’de, turbo motor ve çift kavramalı şanzıman standart olarak yer alıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 7 lt/100 km olarak belirtiliyor.

MG’nin fastback tasarıma sahip yeni sedan modeli MG7, Türkiye pazarında satışa sunuldu. 2 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla gelen araç, farklı donanım seçenekleri ve performans odaklı detaylarıyla dikkat çekiyor.

Yeni MG7, Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Passion ve Excellence olmak üzere iki versiyonla gelen araçta, 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo motor yer alıyor.

MG7 fiyatı ve özellikleri

7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor, 7 lt/100 km’lik ortalama yakıt tüketimi sunuyor. Modelin başlangıç fiyatı 2.470.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

MG7’nin giriş seviyesi olan Passion, 18 inç jantlar, 33 inç’lik UniScreen ekran, kablosuz şarj ve MG Pilot sürüş destek sistemleri gibi özellikler sunarken; Excellence donanımında panoramik cam tavan, 360 derece kamera, elektrikli bagaj kapağı ve hafızalı koltuk gibi ek özellikler yer alıyor.

Excellence Red Edition olarak adlandırılan özel versiyonda ise kırmızı Alcantara koltuklar ve sınırlı süreli hediye BOSE ses sistemi ile Head-up Display gibi detaylar sunuluyor. Tüm MG7 versiyonlarında turbo motor ve çift kavramalı şanzıman standart olarak sunuluyor.

Aktif spoyler, dört çıkışlı egzoz sistemi ve çerçevesiz kapılar gibi detaylarla öne çıkan MG7, Türkiye’deki premium sedan segmentinde yeni bir alternatif olarak konumlanıyor.