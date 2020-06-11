Microsoft, yüz tanıma sistemlerinin kullanımına sınırlama getiren dev teknoloji şirketlerinin arasında yerini almışa benziyor. Şirket konuyla ilgili bir yasanın yürürlüğe konmaması halinde polise yüz tanıma sistemlerini satmayacağıyla ilgili açıklama yaptı.

Microsoft başkanı Brad Smith, önceki gün Washington Post’a verdiği bir demeçte çok tartışılan yüz tanıma sistemlerinin emniyete satılması konusuna da değindi. Smith bu teknolojinin yönetilmesi konusunda insan haklarına dayalı bir ulusal yasa düzenlenmediği sürece söz konusu sistemlerin Amerika Birleşik Devletleri polisine asla satılmayacağını söyledi. Şirketin verdiği bu kararla Amazon ve IBM’e benzer şekilde hareket etmesinin günümüzde çok konuşulan polis şiddeti sonucu yapılan ırkçı protestoları destekler nitelikte olduğu yorumları yapıldı.

IBM’in hafta başında yapmış olduğu yüz tanıma sitemiyle ilgili açıklamasından sonra gözler polise ve devletlere bilgi sağlayan iki dev şirket olan Amazon ve Microsoft’a çevrilmişti. Amazon, çarşamba günü yaptığı açıklamayla polise yapılan satışların 1 yıl süreyle durdurulacağını bildirmişti. Microsoft başkanı Smith de iki şirketi destekledi ve insanların hayatlarının korumanın bir yolunun da bu olduğunu söyledi.

Hâlâ satış yapan bazı şirketler mevcut:

IBM, Amazon ve son olarak da Microsoft tarafından uygulanan bu yeni karara rağmen polise yüz tanıma sistemi satmaya devam eden birkaç ufak çaplı şirketin var olduğu bilinen bir gerçek. Buna rağmen dünyaca tanınan üç büyük şirketin bu tavrı benimsemesi oldukça önemli gibi görünüyor. Smith de verilen bu kararın özellikle insan haklarını korumak adına verildiğini her fırsatta tekrarlıyor.

George Floyd isimli siyahi vatandaşın ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinden çok sonra gelebilen bu karar için tepki gösterenler de yok değil. Bazı çevreler olayın üzerinden geçen iki haftayı aşkın süreden sonra yapılan açıklamada biraz geç kalındığı yorumlarını yapıyor. Gizliliği savunan kesimler polisin yüz tanıma sistemi kullanması konusundaki endişelerini sık sık tekrarlarken şirketlerin olayların durulmasının ardından ilerleyen zamanlardaki tavrının ne olacağı merak konusu.