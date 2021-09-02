Microsoft, 22 Eylül’de ‘Çift Ekranlı’ Telefon Tanıtabilir

Microsoft, yaptığı sürpriz bir açıklama ile 22 Eylül'de bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik için bir afiş de paylaşan şirket, bu etkinlikte "Surface Pro" serisine yeni bir 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar ekleyecek gibi görünüyor. Dahası, Microsoft'un aynı etkinlikte Surface Duo 2 adlı çift ekranlı yeni telefonunu duyurabileceği de söyleniyor.

Bir süredir yaklaşmakta olan yeni işletim sistemi Windows 11 ile gündemde olan Microsoft, sürpriz bir açıklama yaptı. Bu açıklama kapsamında 22 Eylül'de bir etkinlik gerçekleştireceğini duyuran Microsoft, paylaştığı bir afişte ise bu etkinlikte yeni bir Surface Pro modeli duyuracağını açıkça ilan etti. Sektör uzmanları, bu ürünün Surface Pro 8 olacağını düşünüyorlar.

Microsoft, ikisi bir arada dizüstü bilgisayar modellerine önem veriyor. En Son Surface Pro 7 ile karşımıza çıkan şirket, bu ürün için alıcı bulmayı da başarmıştı. Paylaşılan görüntü, tasarım açısından Surface Pro 7'ye çok benzer olan yeni bir ürünle karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor. Bu ürün, performans açısından yükseltilmiş olacak ve büyük bir ihtimalle, Windows 11 işletim sistemiyle gelecek.

Microsoft, bundan bir süre önce Android işletim sistemiyle çalışan çift ekranlı bir telefon ile karşımıza çıkmıştı. 22 Eylül'deki etkinlik, Surface Duo isimli bu cihazın halefini de ortaya çıkabilir. Surface Duo 2 ismiyle tanıtılması beklenen telefonun işlemci ve kamera gibi teknik özellikler açısından zenginleştirilmesi bekleniyor. Microsoft'un bu yıl, biraz daha amiral gemisi statüsüne giren bir akıllı telefonla karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor.

Microsoft'un yeni bir lansman etkinliği, sektör için beklenen bir şey değildi. Zira bugüne dek Surface Duo 2 için de Surface Pro 8 için de önemli bir sızıntı yaşanmadı. Neyse ki etkinlik için uzunca bir süre beklemeye gerek yok ve şirketin yeni ürünlerini yakın bir gelecekte tanıma imkanı yakalayacağız. Eğer siz de Microsoft'un lansman etkinliğini şimdiden takviminize eklemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak etkinlik sayfasına ulaşabilirsiniz.