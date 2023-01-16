Reuters'a ve Microsoft'a yakın haber kaynakları AB komisyonunun Activision satın alımı nedeniyle Microsoft'a antitröst cezası verebileceğini iddia etti.

Her geçen gün başka bir şirketin de dahil olduğu Microsoft-Activision davası bir türlü bitmek bilmiyor. İlk önce Sony’nin itirazlarıyla gündem olan satın alım süreci, pek çok inceleme, dava ve açıklamanın ardından hâlâ devam ediyor.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göreyse Avrupa Birliği, Microsoft’un bu satın alımına karşı hamle yapmak ve şirkete para cezası vermek istiyor. Microsoft ise kararından vazgeçmeyecek gibi duruyor.

Microsoft, milyonlarca dolar ceza ödeyebilir

Reuters’a yakın haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Microsoft çok yakın bir zamanda AB antitröst yasaları nedeniyle ağır bir cezaya çarptırılabilir. Cezanın nedeniyse tabii ki Activision satın alımı. Kaynaklar önümüzdeki haftalarda Microsoft davasına bu cezayla ilgili belgelerin eklenebileceğini iddia ederken Microsoft ise satın alımın başarıyla sonuçlanacağına neredeyse emin. Keza ABD’li şirket yaptığı açıklamada “AB komisyonuyla iş birliği yaparak pazarla ilgili endişeleri gidermek için çalışıyoruz. Amacımız daha fazla insana daha çok oyun ulaştırmak ve bu satın alım da bu amacımızı bir adım öteye taşıyacak” diyerek satın alımda kararlı olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Google ve NVIDIA’nın da bu satın alıma karşı olduğunu açıklamasının ardından dava giderek kızışmış ve ortalık kelimenin tam anlamında savaş alanına dönmüştü. Hem şirketler hem oyuncular hem de Xbox’ın rakibi olan Sony’nin aynı anda bu satın alıma karşı çıkmasıysa Microsoft’u daha da yüreklendiriyor gibi. Keza Microsoft’a yakın kaynakların pek çoğu şirketin bu satın alımı tamamlamak için her yolu deneyeceğini iddia ediyor.

Tabii ki bazı oyuncularsa RTX ve diğer teknolojilerini paylaşmayan NVIDIA’nın, her saniye verilerinizi takip ettiği iddia edilen Google’ın ve yıllar boyunca onlarca oyunu kendi konsollarına özel çıkartan Sony’nin bu satın alıma bu kadar karşı çıkmasına anlam veremiyor.