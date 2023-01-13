NVIDIA ve Google, Microsoft'un Activision'ı satın alımından endişe duyduğunu açıkladı. Böylece Microsoft-Activision satın alımının gerçekleşmesinin önünde bir engel daha ortaya çıkmış oldu.

Ocak 2022’de Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varan Microsoft, henüz bu satın alımı tamamlayamadı. Dünya genelindeki çoğu ülkede otoriteler, söz konusu satın alımı onaylasa da ABD Ticaret Bakanlığı ve Sony, bu satın alıma karşı çıkıyordu.

Şu ana kadar sektörde Microsoft’a karşı en fazla ses çıkartan şirket Sony olurken, yeni haberlere göre iki dev isim daha Sony safında yer almaya başladı. Bloomberg, NVIDIA ve Google’ın da satın alım hakkında endişe duyduğunu yazdı.

NVIDIA ve Google da Microsoft'un Activision'ı satın almasından korkuyor:

Bloomberg’in haberine göre NVIDIA ve Google, Federal Ticaret Komisyonu’na satın alım hakkındaki endişelerini dile getirdi. Bu endişelerden birisi de elbette rekabet ortamının zarar göreceği yönündeydi.

Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre iki dev şirket, satın alımla birlikte Microsoft’un bulut, abonelik ve mobil oyun sektöründe haksız avantaj elde edeceğin ifade etti. Öte yandan NVIDIA’nın “eşit ve herkese açık oyunlara” ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı, ancak satın alıma doğrudan karşı çıkmadığı paylaşıldı.

Tüm bu karşı çıkmalara Microsoft’un cevabı ne olmuştu?

Microsoft, özellikle Sony ile yaşanan gerilim sırasında endişeleri değerlendirmeye karşı açık olduğunu belirtmiş ve hatta Nintendo ve Steam ile Call of Duty’nin 10 yıl boyunca platformlarında yayınlanması için anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma, Sony’ye de teklif edilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı da satın alıma karşı çıkmış, dava açacağını açıklamıştı: