İngiltere Rekabet Otoritesi (CMA), geçtiğimiz aylarda duyurulan Microsoft ve Activision Blizzard anlaşmasını derinlemesine incelemek istediğini açıkladı. Bu, ülkedeki rekabeti düşürebileceği endişeleri nedeniyle yapılan soruşturmanın satın alımın tamamlanmasını geciktirebileceğini ortaya koyuyor.

Teknoloji şirketi Microsoft, geçtiğimiz aylarda 68,7 milyar dolarlık astronomik bir ücretle oyun devi Activision Blizzard’ı satın alacağını duyurdu. Microsoft’un en büyük oyun şirketlerinden biri olacağını gösteren bu gelişme, 2023 yılında tamamlanması beklenen anlaşma ile birlikte Blizzard oyunlarının Game Pass’e geleceğini de ortaya koydu.

Ancak Birleşik Krallık’tan gelen yeni haberler, Microsoft ve Activision Blizzard birleşiminin istenildiği kadar hızlı gerçekleşmeyebileceğini ortaya koydu. İngiltere Rekabet Otoritesi (CMA), satın alımı derinlemesine incelemek istediğini duyurdu. Düzenleyici, geçtiğimiz temmuz ayında da iki şirketin birleşimi konusunda endişeli olduğunu açıklamıştı.

Düzenleyiciler, Microsoft & Activision Blizzard birleşiminin rekabeti azaltmasından endişe duyuyor

CMA, Microsoft’un Activision’ı satın almasının ülkede rekabeti düşürebileceği konusunda endişe duyuyor. Kurum, ilk olarak 1 Eylül’de derinlemesine bir soruşturma başlatabileceğinin sinyallerini vererek Microsoft’ta endişeleri gidermesi için 8 Eylül’e kadar süre tanımıştı. Ancak dev şirketin bunu yapmadığı, bu yüzden de düzenleyicinin soruşturmasını genişletmek istediği ortaya çıktı.

CMA, bu soruşturmada satın alımın; oyun konsolları, dijital mağazalar, bulut oyunlar, abonelik servisleri gibi konularda rekabeti azaltıp azaltmadığını araştıracak. İncelemeler, 1 Mart 2023’e kadar devam edecek. Kurumun onayının birleşme için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. 68,7 milyar dolarlık anlaşmanın tamamlanması, Microsoft ve Activison Blizzard’ın uluslararası şirketler olmaları nedeniyle farklı ülkelerden onay almayı gerektiriyor.

Oyun konusunda önde gelenlerden biri olan Sony de birleşmenin sonuçları konusunda endişeliydi. PlayStation’un sahibi şirket, popüler oyun serisi Call of Duty’nin Microsoft’a özel hâle gelmesinden endişe duyuyordu. Ancak Xbox Başkanı Phil Spencer, bunun gerçekleşmeyeceğini, oyunu PlayStation’da tutmaya devam edeceklerini belirtti. Spencer, CMA ile birlikte çalışmak için hazır olduklarını da açıklamalarına ekledi.

CMA’nın soruşturmasının anlaşmayı engellemeyeceğini, yalnızca biraz daha geç gerçekleşmesine ve Microsoft’un taviz vermesine neden olabileceğini vurgulayalım. İlerleyen günlerde anlaşma konusunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz.