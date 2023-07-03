Dünyayı ikiye bölen Microsoft -Activision Blizzard anlaşmasında yeşil ışık yakan tarafa bir ülke daha katıldı.

18 Ocak 2022’de Microsoft, Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varmıştı. Ancak tarihin en büyük ticari anlaşması halen tamamlanmadı. Satın alım şu anda ABD’nin engeliyle karşı karşıya olsa da pek çok ülkeden onay almayı başarmıştı.

3 Temmuz’da Microsoft’un Activision Blizzard satın alımını onaylayan ülkeler arasına bir yenisi daha katıldı. Oyun ve eğlence sektörünü değiştirecek anlaşma, Güney Afrika tarafından onaylandı.

Güney Afrika, anlaşmayı koşulsuz onayladı:

Güney Afrika Rekabet Mahkemesi, Microsoft’un Activision Blizzard satın alımını hiçbir koşul olmadan onayladığını açıkladı. Mahkemenin kararının gerekçelerinin yakında paylaşılacağı ifade edildi.

Microsoft, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun onayını bekliyor:

Anlaşmanın önündeki en büyük engel şu anda ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC). Komisyon, haziran ayında anlaşmayı geçici olarak engellemişti. Anlaşmanın akıbeti, Microsoft, Sony ve Federal Ticaret Komisyonu’nun davasında verilecek karara bağlı olacak.

Öte yandan haziran ayının son günü Kanada da anlaşmanın rekabeti azaltacağı yönünde açıklama yapmıştı.

Mahkemede bazı kritik bilgiler de ortaya çıkmıştı: