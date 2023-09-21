Microsoft, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Windows 11'in 23H2 güncellemesinin 26 Eylül'de çıkacağını açıkladı. Güncelleme, yapay zekâ asistanı Copilot, yenilenmiş Paint ve çok daha fazlasını kullanıcılarla buluşturacak.

Microsoft, bugün ABD’de bir etkinlik gerçekleştirdi. Herhangi bir platformdan yayınlanmayan etkinlik, Surface bilgisayarlara ve yapay zekâya yoğunlaştı. Teknoloji devi, işletim sistemi Windows hakkında da önemli duyurular paylaştı.

Bu duyurulardan biri de Windows 11’e gelecek yeni güncellemeydi. Microsoft, 23H2 olarak da bilinen yeni güncellemenin 26 Eylül’de çıkış yapacağını duyurdu. Güncelleme, yapay zekâ da dahil birçok yeniliği Windows 11 kullanıcılarına getirecek.

Yapay zekâ asistanı Copilot geliyor!

Şirketin aylar önce tanıttığı yapay zekâ modeli Copilot, yeni güncellemeyle Windows 11’e eklenecek. Model, Bing Chat’te gördüğümüz işlevleri direkt olarak işletim sistemine entegre olacak. Bir kenar çubuğu olarak kullanılabilecek asistan, bilgisayardaki ayarları kontrol etme, uygulamaları başlatma veya direkt olarak sorularınızı yanıtlama gibi birçok işleve sahip olacak.

Copilot, gerekli izinler verildiğinde takvimden, e-postalardan, dokümanlardan ve daha fazla hizmetten bilgi alabilecek. Ayrıca Outlook gibi uygulamalarda da kullanıcılara önerilerde bulunabilecek. Teknoloji devi, modelin kullanıcıların her gün kullanabileceği bir “yapay zekâ yoldaşı” olacağını söylüyor.

Paint’e, metinden görsel oluşturma da dahil büyük yenilikler geliyor:

Windows’un popüler uygulamalarından olan Paint’e de yapay zekâ yardımıyla önemli yenilikler gelecek. Daha önce de sızdırılan bu özellikler, Paint’te arka planların kaldırılmasını sağlayacak. Ayrıca bir taslak üzerinde birden fazla görüntünün işlenmesini sağlayan katman özelliği ve metinden görüntü oluşturmanızı sağlayan "Cocreator" isimli araç da uygulamaya gelecek.

Yenilenmiş Dosya Gezgini:

Ayrıca Microsoft, Dosya Gezgini’ne de daha modern bir görünüm kazandırıyor. Yenilenmiş Dosya Gezgini, modern bir arayüze kavuşacak, daha büyük simgelere yer verecek. Yeni görünüm, Windows 11’in tasarım diliyle daha uyumlu hâle gelecek.

RAR desteği, yenilenmiş ses düzeyi karıştırıcısı ve dahası:

Bunların dışında yeni Windows güncellemesi, RAR ve 7-zip desteği, uygulamaların seslerini kontrol etmenizi sağlayan yeni bir ses düzeyi karıştırıcısını da getirecek. Yapay zekâyla iyileştirilen Fotoğraflar uygulaması da tek tıkla arka planı bulanık hâle getirme gibi özelliklere kavuşacak. Yeni güncellemedeki 150'den fazla özelliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft'un güncelleme için paylaştığı video: